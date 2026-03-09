पुणे

Bhor News : कांबरे येथील सई सुकाळे हिची लेफ्टनंटपदी झेप; क्रीडा क्षेत्रातही उमटवली छाप

आई-वडिलांचे पाठबळ अन् जिद्दीच्या जोरावर सई सुकाळेचे यश.
army lieutenant sai sukale

army lieutenant sai sukale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोर - तालुक्याच्या भाटघर धरण खोऱ्यातील कांबरे बुद्रुक येथील सई समीर सुकाळे हिची भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंट (श्रेणी एक) म्हणून निवड झाली. आई-वडिलांच्या पाठबळाच्या जोरावर जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रमांनी तिने हे यश मिळवले असून सुकाळे कुटुंबीयांसह भोर तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

Loading content, please wait...
indian army
village
bhor
lieutenant in Indian Army
motivational story

Related Stories

No stories found.