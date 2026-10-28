Pune News : साखर संकुल तोडफोड प्रकरणात शेट्टी, खोत यांचे अटक वॉरंट रद्द

पुणे - शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी साखर संकुल येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या तोडफोडीप्रकरणी न्यायालयीन सुनावणीस हजर न राहिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांच्याविरोधात काढण्यात आलेले अटक वॉरंट आज न्यायालयाने रद्द केले. सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी यांनी हा आदेश दिला..या प्रकरणात सुमारे १५० जणांविरोधात गुन्हा दाखल असून, त्यापैकी सुमारे ९० आरोपी आज न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयात हजर झालेल्या आरोपींना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला. तसेच आरोप निश्चितीच्या तारखेपर्यंत प्रत्येक सुनावणीला आरोपींनी प्रत्यक्ष हजर न राहण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. सुनावणीस राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत हे दोघेही उपस्थित होते. त्यांच्यावतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली..दोन महिन्यांपूर्वी काढले होते वॉरंट -न्यायालयीन सुनावणीस गैरहजर राहिल्याने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी सत्र न्यायालयाने राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासह इतर आरोपींच्या विरोधात अटक वॉरंट काढले होते. दोघांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याची सूचना शिवाजीनगर पोलिसांना करण्यात आली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोघेही न्यायालयात हजर राहिल्याने त्यांच्याविरोधातील अटक वॉरंट रद्द करण्यात आले..काय आहे प्रकरण?ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसदराची थकीत रक्कम आणि एफआरपीप्रमाणे पैसे मिळावेत, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील साखर संकुल येथे २०१५ मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. साखर आयुक्तांची भेट न झाल्याने आंदोलनाला आक्रमक वळण लागले. आंदोलकांनी साखर संकुलाच्या इमारतीत प्रवेश करून तोडफोड केल्याचा आरोप आहे. कार्यालयातील फुलदाण्या, काचा, खिडक्या तसेच फर्निचरचे नुकसान करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. तसेच तळघरात उभ्या असलेल्या एका वाहनाला आग लावण्यात आली होती. या घटनेनंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह सुमारे १५० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला..सरकारचा खटला मागे घेण्याचा अर्ज -२०१८ मध्ये राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने ऊस आंदोलनातील संबंधित खटले मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सरकारचे त्यासंबंधीचे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर अद्याप हा खटला मागे घेण्यात आला नसल्याचे ॲड. पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.