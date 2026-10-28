पुणे

Pune News : साखर संकुल तोडफोड प्रकरणात शेट्टी, खोत यांचे अटक वॉरंट रद्द

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी साखर संकुल येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान तोडफोड झाली होती.
Sadabhau Khot and Raju Shetty

Sadabhau Khot and Raju Shetty

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी साखर संकुल येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या तोडफोडीप्रकरणी न्यायालयीन सुनावणीस हजर न राहिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांच्याविरोधात काढण्यात आलेले अटक वॉरंट आज न्यायालयाने रद्द केले. सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी यांनी हा आदेश दिला.

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