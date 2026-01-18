सकाळ एनआयई चित्रकला स्पर्धेत उस्फूर्त प्रतिसाद
YSH26B05016
अकलूज : शिवरत्न सेमी इंग्लिश स्कूलमध्ये चित्रकला स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी.
शिवरत्न शिक्षण संस्था, अकलूज
अकलूज : अकलूज व यशवंतनगर परिसरात शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धा सदाशिवराव माने विद्यालय येथे पार पडली. स्पर्धेत मुख्याध्यापक अमोल फुले, उपमुख्याध्यापक दत्तात्रय घंटे, प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका शेख यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना चित्रकला पेपर देऊन सुरवात करण्यात आली. यावेळी चित्रकला शिक्षक तानाजी काशीद दत्तात्रय शिंदे सिद्धनाथ पिंगळे, लक्ष्मण धोत्रे व प्रशालेतील शिक्षकांनी परिश्रम घेतले.
शंकरनगर-अकलूज येथील शिवरत्न शिक्षण संस्था संचलित शिवरत्न सेमी इंग्लिश स्कूलमध्ये परीक्षा घेण्यात आल्या. मुख्याध्यापक जितेंद्र माने देशमुख व महर्षी प्रशालेचे मुख्याध्यापक संजय गळीतकर, कन्याप्रशालेच्या मुख्याध्यापिका अनिता पवार यांच्या हस्ते मुलांना पेपर देऊन चित्रकला स्पर्धेची सुरवात करण्यात आली. यावेळी शिवरत्न स्कूलचे गणेश शेवकर, शिल्पा जाधव, समाधान नाईकवडी, अनिता गायकवाड, ज्योती धोंडे अंजली बोरकर पृथ्वीराज सरवदे, शिल्पा नारायणकर तसेच महर्षी प्रशालेचे धन्यकुमार साळवे लक्ष्मीबाई कन्या प्रशालेचे विशाल लीके यांनी परिश्रम घेतले.
