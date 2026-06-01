पुणे - भेसळखोरांकडून नागरिकांच्या जीवनाशी खेळ सूरू असून खाद्यपदार्थ अधिक आकर्षक दिसावेत यासाठी पदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग बिनदिक्कतपणे मिसळला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए, अन्न विभाग) नऱ्हे येथे एका फरसाणाच्या दुकानावर तपासणी केली असता तेथे तळलेल्या वाटाण्यांमध्ये कृत्रिम रंगाचा वापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. तर काही कंपन्या विनापरवाना अन्नपदार्थ विक्री करत असल्याचे आढळून आले आहे..'एफडीए' ने ७ हजार ४८० रुपयांचा ६८ किलोचा या तळलेल्या वाटाण्यांचा साठा जप्त केला आहे. तसेच, खेड व आंबेगाव तालुक्यात ५ ठिकाणी धडक कारवाई करत एकूण १९ लाख रुपयांचा विविध अन्नपदार्थांचा साठाही जप्त केला आहे. राज्याच्या 'एफडीए' च्या आयुक्त पदाचा कार्यभार तुकाराम मुंढे यांनी घेतल्यानंतर 'एफडीए' चे अधिकारी ॲक्शन मोड वर आले असून भेसळखोरांवर कारवाई करण्यास सुरवात झाली आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत आंबेगाव व खेड तालुक्यात ५ ठिकाणी धडक कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती पुणे विभागाचे सहआयुक्त दिगांबर भोगावडे यांनी दिली..यामध्ये आंबेगाव तालुक्यात मंचर येथे साईराज पान अँड टी हाऊस व समीक्षा कोल्ड्रिंक जनरल अॅड किराणा स्टोअर यांच्या पाठीमागील छोट्या गोदामामध्ये दोन ठिकाणी ३० हजार ३९५ रुपयाचा गुटखा, पानमसाला व इतर तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री करत असल्याचे आढळून आले. संबंधितावर भारतीय न्याय संहिता तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायदा नुसार मंचर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तसेच मंचर येथे खेमराज फूड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड ही आस्थापना विनापरवाना नोंदणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. तेथे विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेला १० लाख ४९ हजार रुपये किमतीचा मैदा, बेसन, आटा व इतर अन्नपदार्थ असा १९ हजार ८८६ किलोचा साठा नमुना विश्लेषणासाठी घेऊन जप्त करण्यात आला..त्याचबरोबर खेड तालुक्यातील खालची भांबुरवाडी येथील उज्ज्वल सुपारी ही आस्थापना विनापरवाना, नोंदणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. या आस्थापनेत विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेली सुपारी ही अप्रमाणित अथवा असुरक्षित असल्याच्या संशयावरून ८ लाख १६ हजार रुपयांचा १ हजार ८९८ किलो वजनाचा साठा जप्त करण्यात आला. या कारवाईत अन्न सुरक्षा अधिकारी स्वाती मरके, सुप्रिया जगताप, संतोष सावंत, सतीश हाके, प्रकाश कचवे, लक्ष्मीकांत साळवे, अभिजित झोडगे, आदित्य जोशी, संकेत सूर्यवंशी, सहाय्यक आयुक्त (अन्न) नारायण सरकटे प्रदीप आंबरे यांच्या उपस्थितीत पार पडली.