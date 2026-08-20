पुणे

मोहोळ महाविद्यालयात व्याख्यान

मोहोळ महाविद्यालयात व्याख्यान
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कोथरूड, ता. २० ः पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालयात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दैनंदिन जीवन’ या विषयावरील विशेष व्याख्यान पार पडले.
रोटरी क्लब ऑफ पुणे रॉयल आणि अध्यापन, अध्ययन व मूल्यमापन समिती (टीएलई) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उपक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राहुल शहा, क्रांती शहा, वृषाली देशपांडे, प्रशांत देशपांडे, प्राचार्या डॉ. शर्मिला चौधरी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. प्रशांत एखंडे यांनी केले, तर प्रा. रजनी इंगोले यांनी आभार मानले.

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