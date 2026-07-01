AI Literacy Shift: एआयमुळे निर्मिती सोपी, पारंपरिक शिक्षणाला आव्हान; चॅटबॉट न वापरणारा ‘निरक्षर’ ठरणार, डॉ. दीपक शिकारपूर यांचे मत

पुणे : एआय चॅटबॉट वापरणारा साक्षर आणि न वापरणारा निरक्षर, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत काय बरोबर आणि काय चूक हे ठरवणे अवघड आहे. व्यावसायिक किंवा व्यापारी यांनी बदललेले तंत्रज्ञान वापरले नाही तर ते मागे पडू शकता. एआयमुळे अनेक प्रकारच्या निर्मिती करणे सोपे झाले आहे, असे मत ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर यांनी व्यक्त केले..जाहिरात, विपणन आणि माध्यम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या रिजनल अॅडव्हर्टायझिंग मार्केटिंग असोसिएशन (रामा) च्या वतीने बुधवारी (ता.१) विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत डॉ. शिकारपूर यांनी मार्गदर्शन केले. रामाचे अध्यक्ष दिनकर शिलेदार, सचिव महेश घोरपडे आणि खजिनदार विनीत परनाईक यावेळी उपस्थित होते..रामाचे संस्थापक संचालक ईश्वर दिवे यांना सभेदरम्यानश्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. संस्थेच्या वाटचालीत त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले असून, त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.डॉ. शिकारपूर म्हणाले, वैयक्तिक माहिती कमी प्रमाणात समाज माध्यमांवर टाकावी. आपला फोन आपण जे बोलत आहोत ते सर्व ऐकत असतो व त्यानुसार आपल्याला विविध पर्याय उपलब्ध करून देतो. सर्वसामान्यांकडून जमा झालेला डेटा काही कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहेत. सध्या जनरेटिव्ह एआय देखील विकसित होत आहे. त्याद्वारे अनेक कामे सोपी झाली आहेत. एआय हा पॅटर्न सांगू अनेक माहिती क्षणात देऊ शकतो. २०३० नंतर पारंपारिक शिक्षण बंद होण्याची शक्यता आहे. ज्ञानप्राप्तीसाठी एआय चॅटबॉट प्रभावी माध्यम ठरत आहेत. त्यामुळे काही वर्षांनंतर पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. एआय, चॅटबॉट, जेमिनी यासह अनेक व्यासपीठ कसे वापरायचे याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली..शिलेदार यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, जाहिरात क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे जाहिरात एजन्सींनी बदलत्या काळानुसार स्वतःमध्ये बदल करणे आवश्यक झाले आहे.डॉ. शिकारपूर यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :- एआयला काही मर्यादा असून तो कधी-कधी खोटी माहिती देतो- एआय आणि मानव निर्मित डेटा यातील फरक समजला पाहिजे- पाल्यांनी मुलांना काय चांगले व वाईट सांगणे आवश्यक आहे- एआयचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे- समाज माध्यमांचा वापर करून सायबर गुन्हेगार आपले सावज हेरतात- काही काळ तंत्रज्ञानापासून दूर राहण्याचाही प्रयत्न करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.