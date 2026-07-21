पुणे

Shirur Water Scarcity : बंधारा पाण्याने तुडूंब भरलेला असताना शिरूर शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई

सलग दोन दिवस शिरूर शहरात पाणीपुरवठा न झाल्याने, ज्यांच्याकडे पाणी साठवण्याची साधने कमी आहेत, अशा नागरीकांनी शहरातील बोअरवेल, परिसरातील विहिरींकडे धाव घेतली.
Water Scarcity
Water Scarcity esakal
नितीन बारवकर
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शिरूर - ज्या घोडनदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरून शहराची पाणीपुरवठा योजना राबविली आहे, तो बंधारा पाण्याने तुडूंब भरलेला असताना आणि गेले दोन दिवस शहर व परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावली असतानाही शहरवासियांना मात्र सलग दोन दिवस पाण्यावाचून काढावे लागले. या कृत्रिम पाणीटंचाईला शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतील जुनी पाईप लाईन फुटण्याचे कारण दिले जात असले; तरी पाणीपुरवठ्यासारख्या महत्वाच्या विषयातील नगर परिषदेचे अनियोजन, अनास्थेबरोबरच कुठलीही खबरदारी किंवा पूर्वतयारी नसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.

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