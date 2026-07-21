Shirur Water Scarcity : बंधारा पाण्याने तुडूंब भरलेला असताना शिरूर शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई

शिरूर - ज्या घोडनदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरून शहराची पाणीपुरवठा योजना राबविली आहे, तो बंधारा पाण्याने तुडूंब भरलेला असताना आणि गेले दोन दिवस शहर व परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावली असतानाही शहरवासियांना मात्र सलग दोन दिवस पाण्यावाचून काढावे लागले. या कृत्रिम पाणीटंचाईला शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतील जुनी पाईप लाईन फुटण्याचे कारण दिले जात असले; तरी पाणीपुरवठ्यासारख्या महत्वाच्या विषयातील नगर परिषदेचे अनियोजन, अनास्थेबरोबरच कुठलीही खबरदारी किंवा पूर्वतयारी नसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे..शिरूर शहर व परिसराला नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी पुरविले जाते. मात्र, रविवारी (ता. १९) रात्री नऊच्या दरम्यान नगर परिषदेमार्फत सोशल मिडीयावर मेसेज टाकून, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाईप लाईनचा मेंटेनन्स करण्यासाठी सोमवारी पाणीपुरवठा करता येणार नसल्याचे कळविण्यात आले. याबाबत काही सजग नागरीकांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतील मुख्य पाईप लाईन मोतीनाला परिसरात फुटली असल्याचे समजले..सोमवारी नळाला अचानक पाणी न येऊनही नागरीकांनी पाणी जपून वापरले. मात्र मध्यरात्री बारा नंतर पुन्हा नगर परिषदेकडून, पाणीपुरवठा पाईप लाईनच्या मेंटेनन्ससाठी उद्याही (मंगळवारी) पाणीपुरवठा करता येणार नसल्याचे कळविल्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. पाईप लाईन दुरूस्त केल्यानंतर रात्री उशिरा पाण्याच्या टाक्या भरण्यासाठी नदीतून पाणी उपसा सुरू केल्यानंतर पुन्हा आश्रम शाळेजवळ मुख्य पाईप लाईन फुटल्याने दुरूस्तीसाठी आज दुपारपर्यंतचा कालावधी लागला..सलग दोन दिवस शहरात पाणीपुरवठा न झाल्याने, ज्यांच्याकडे पाणी साठवण्याची साधने कमी आहेत, अशा नागरीकांनी शहरातील बोअरवेल, परिसरातील विहिरींकडे धाव घेतली. दूचाकी, रिक्षांतून तर काहींनी हातगाड्यांवरून पाणी वाहून नेले. अनेक भागात महिला डोक्यावर हांडे - भांडे घेऊन पाणी वाहात असल्याचे चित्र होते. काहींनी व विशेषतः हॉटेल व्यावसायिकांनी पाण्यासाठी खासगी टॅंकर मागविले. पिण्यासाठी अनेकांना विकतचे पाणी आणावे लागले. जार व पाण्याच्या बाटल्यांची गेल्या दोन दिवसांत मोठी विक्री झाल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. विकतचे पाणी घ्यावे लागल्याने नागरीकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. त्यावरून अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या..नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेतील मुख्य पाईप लाईन जुनी झाली आहे. जमीनीखालून किमान तीन ते चार फूट खोलीवरून गेलेल्या या पाईप लाईन चे आयुष्यमान तीस ते ३५ वर्षांचे झाले आहे. या पाईप लाईनचे आयुष्य सर्वसाधारणपणे वीस वर्षांच्या आसपास असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, जुनी झालेली पाईप लाईन वेळीच बदलण्यात न आल्याने ती फुटण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत.गेल्या महिन्यात दोन वेळा तर गेल्या दोन दिवसांतही दोन वेळा ही पाईप लाईन फुटली. ती दुरूस्त करण्याचे काम देखील जिकीरीचे आहे. पाईप लाईन फुटलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करावे लागते. ते करताना पाईप ला धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागते. फूटलेला भाग कापून काढून त्या भागात नवीन पाईपचा तुकडा बसवावा लागतो. यात वेळ व खर्च बराच होतो. शिवाय त्या साठी कुशल कारागिरांचे पथक पाचारण करावे लागते आणि त्यातच या कालावधीत पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागतो..शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतील मुख्य पाईप लाईन जुनी झाल्याने ती ठिकठिकाणी फुटण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत घडले आहेत. अशावेळी नगर परिषद प्रशासनामार्फत युद्धपातळीवर फुटलेली पाईप लाईन दुरूस्त केली जाते. सुधारीत पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेतील मुख्य पाईप लाईन ला समांतर पाईप लाईन टाकली आहे. ऐंशी टक्के काम झाले असताना वनविभागाच्या जागेतून ही पाईप लाईन जाणार असल्याने त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र व काही कनेक्टींग पॉईंट चे काम बाकी आहे. त्यामुळे नवीन पाईप लाईनचा वापर करता येत नाही. दोन्ही विषय तातडीने मार्गी लावल्यानंतर नवीन पाईप लाईन मधून पाणीपुरवठा करता येईल. अत्यावश्यक सेवा म्हणून काही भागांत टॅंकरने पाणीपुरवठ्याचे नियोजनही नगर परिषदेने केले आहे.- प्रितम पाटील, मुख्याधिकारी, शिरूर नगर परिषद.शिरूर नगर परिषद वर्षाच्या ३६५ दिवसांची पाणीपट्टी नागरीकांकडून वसूल करते. मग वर्षभर सुरळीत पाणीपुरवठा केला जातो का हा प्रश्न आहे. पाणीपट्टी व कर भरणा करणाऱ्या नागरीकांना सुरळीत पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाचीच आहे. त्यातील अडचणी सोडविण्याची आणि खबरदारी घेण्याची जबाबदारीही नगर परिषदेचीच आहे. यापुढे कुठल्याही कारणास्तव पाणीपुरवठा खंडीत झाला तर नगर परिषदेच्या बेजबाबदार कारभाराविरूद्ध आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठविला जाईल.- प्रितेश फुलडाळे, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.