Ambegaon Political : आंबेगाव तालुक्यात राष्ट्रवादीला धक्का; माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे यांचा शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश!

पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कार्यरत असणारे ज्येष्ठ नेते अरुण गिरे यांनी पुणे येथे आज सोमवारी शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला आहे. या पक्षप्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..अरुण गिरे हे पारगाव तर्फे अवसरी बुद्रुक – जारकरवाडी जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळावी यासाठी ते आग्रही होते. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी त्या गटातून प्रचाराला सुरुवात केल्यामुळे आपल्याला उमेदवारी मिळणार नाही, हे लक्षात येताच त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर या नाराजीचा शेवट शिवसेनेत प्रवेशाने झाला आहे..Pune Nylon Manja : नॉयलॉन मांजाचा कहर: औंध-बाणेर व येरवड्यात दोन दुचाकीस्वार गंभीर जखमी!.पुणे येथे झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे, माजी मंत्री आमदार विजय बापू शिवतारे, आमदार शरद सोनवणे, शिवसेनेचे नेते रमेश येवले, जिल्हा प्रमुख देविदास दरेकर, युवा राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन बांगर, निरगुडसरचे सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..अरुण गिरे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून याच गटातून एकदा जिल्हा परिषदेवर निवडुन गेले होते त्यांनी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पहिले आहे. अरुण गिरे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून याच गटातून राष्ट्रवादीचे विवेक वळसे पाटील यांच्या विरुध्द निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी विवेक वळसे पाटील यांनी अरुण गिरे यांचा पराभव केला होता. विवेक वळसे पाटील यांनीही जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पहिले आहे. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या बरोबर अरुण गिरे यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. श्री. गिरे यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात शिवसेना (शिंदे गट) अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रवेशाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे..पारगाव तर्फे अवसरी बुद्रुक – जारकरवाडी जिल्हा परिषद गटात शिवसेना पक्षाकडून निरगुडसर चे सरपंच रविंद्र वळसे पाटील यांची उमेदवारी निच्छित मानली जात होती रविंद्र वळसे पाटील यांनी गाव भेटीच्या माध्यमातून प्रचाराला सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे या गटातून शिवसेनेकडून कोणाला उमेदवारी मिळते. अरुण गिरे हे रविंद्र वळसे पाटील यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देतात कि रविंद्र वळसे पाटील अरुण गिरे यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देतात याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिवेसेनेचे उमेदवारी नक्की कोणाला मिळनार याबाबत नागरिकांच्यामध्ये चर्चेला उधान आले आहे..