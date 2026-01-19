पुणे

Ambegaon Political : आंबेगाव तालुक्यात राष्ट्रवादीला धक्का; माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे यांचा शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश!

Shiv Sena Shinde : आंबेगाव तालुक्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली असून अरुण गिरे यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या पक्षप्रवेशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Major Political Shift in Ambegaon Taluka

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कार्यरत असणारे ज्येष्ठ नेते अरुण गिरे यांनी पुणे येथे आज सोमवारी शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला आहे. या पक्षप्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

