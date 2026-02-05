मेदनकरवाडी पंचायत गणासाठी अरुण कुसाळकर योग्य नेतृत्व
चाकण, ता. ५ : ‘‘खेड तालुक्यातील मेदनकरवाडी पंचायत समिती गणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार अरुण कुसाळकर आहेत. गणाच्या विकासासाठी त्यांचे नेतृत्व योग्य आहे. त्यासाठी त्यांच्या मशाल या चिन्हावर शिक्का मारून त्यांना विजयी करावे,’’ असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खेड तालुकाप्रमुख रामदास धनवटे यांनी प्रचारात केले.
ते म्हणाले, ‘‘मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी, रासे परिसरातील प्रश्न सोडविण्यासाठी अरुण कुसाळकर यांनी कायम प्रयत्न केला आहे. कोणी समस्या सांगितली किंवा अडचण सांगितली तर त्या सोडविण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्न करतात. त्यामुळे या उमेदवाराला जनमाणसांत वाढता पाठिंबा मिळत आहे. मतदारांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे.’’ अरुण कुसाळकर म्हणाले, ‘‘मतदारांचा मला प्रतिसाद आहे. शेतकरी, कामगार, महिला वर्गाचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे माझा विजय निश्चित आहे. मी निवडून आल्यानंतर या गणातील प्रलंबित विकासकामे करण्यावर भर देणार आहे.’’
दरम्यान, आमदार बाबाजी काळे म्हणाले, ‘‘अरुण कुसाळकर हा तरुण उमेदवार गरीब परिस्थितीतून वर आलेला आहे. गोरगरीब वर्गाची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या मातोश्री या नाणेकरवाडीच्या सरपंच होत्या. तसेच, उमेदवार अरुण कुसाळकर व त्यांचे बंधू रामभाऊ कुसाळकर यांनी समाजासाठी काम केले आहे. विविध सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत. त्यामुळे मतदारांनी त्यांना निवडून द्यावे.’’
मेदनकरवाडीचे सरपंच अमोल साळवे, मंगेश पऱ्हाड, ज्ञानेश्वर कड, अनिकेत केदारी, श्यामराव कड, किरण कड, रामभाऊ कुसाळकर, प्रवीण मुंगसे, शशिकांत लष्करे, विलास मुंगसे, शुभम कड, पांडुरंग लष्करे, मयूर खांडेभराड, बजरंग कड, संतोष कड, ईश्वर कोतवाल, अनिल लष्करे, संदीप लष्करे, सागर कड, रामचंद्र कड आदी प्रचार करत आहेत.
