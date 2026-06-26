पुणे

कोल्हापूर:अरुण लाड यांच्याकडून कृषी महाविद्यालयाला संगणक भेट

कोल्हापूर:अरुण लाड यांच्याकडून कृषी महाविद्यालयाला संगणक भेट
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अरुण लाड यांच्याकडून
कृषी महाविद्यालयाला संगणक भेट

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय कृषी महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आमदार अरुण लाड यांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून सुमारे ५ लाख रुपये किमतीचे आधुनिक संगणक महाविद्यालयाला भेट दिले.
या संगणकांमुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, संशोधन, डेटा विश्लेषण आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक सक्षम सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या वेळी लाड यांनी विद्यार्थी जीवनातील आठवणींना उजाळा देत महाविद्यालयाच्या विकासासाठी योगदान देणे अभिमानास्पद असल्याचे सांगितले.
सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. शैलेंद्र कांबळे यांनी या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. उपक्रमासाठी महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी व क्रांतिअग्रणी साखर कारखान्याचे कृषि अधिकारी दिलीप पार्लेकर यांचेही योगदान राहिले. डॉ. भारत कोलगणे यांच्यासह विभागप्रमुख, प्राध्यापक, विद्यार्थी, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

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