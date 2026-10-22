फोटो ः कृष्णा पटेल
आर्यन्सची युनायटेड क्रिकेट क्लबवर मात
एकोणीस वर्षांखालील क्रिकेट
पुणे, ता. २२ ः पाथ-वे फाउंडेशन आयोजित एकोणीस वर्षांखालील गटाच्या दोशी इंजिनिअर्स करंडक निमंत्रित साखळी क्रिकेट स्पर्धेत कृष्णा पटेलच्या सुरेख खेळाच्या जोरावर आर्यन्स क्रिकेट क्लबने युनायटेड क्रिकेट क्लबचा नऊ धावांनी पराभव केला.
आर्यन्स क्रिकेट मैदानावरील सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना आर्यन्स क्लबने नऊ बाद २१३ धावा केल्या यावेळी कृष्णा पटेल, तेजस जगतापने केलेली खेळी उपयुक्त ठरली. अंश टिल्लूने तीन तर अर्पण धर व सोहम गाढवेने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. प्रत्यूत्तर देताना युनायटेड क्लबला नऊ बाद २०४ धावा करता आल्या यावेळी त्यांच्या भावेश मखिजाने ७५ चेंडूत बारा चौकार व दोन षटकारासह केलेली ८४ धावांची तर राघव शेवाळेने सात चौकारासह केलेली ४४ धावांची खेळी अपुरी पडली. विराज मोरबाळे, ईशान माने व कृष्णा पटेलने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. ‘सामनावीर’ हा मान कृष्णा पटेलने मिळविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
आर्यन्स क्रिकेट क्लब - (३७ षटकांत) ९ बाद २१३ (कृष्णा पटेल ३९, तेजस जगताप ३९, वरद भुतडा ३७, सोहम गिरी २३, विराज देवकर २०, अंश टिल्लू ३-३६, अर्पण धर २-३५, सोहम गाढवे २-५९) विजयी विरुद्ध युनायटेड क्रिकेट क्लब - (३७ षटकांत) ९ बाद २०४ (भावेश मखिजा ८४, राघव शेवाळे ४४, क्षितिज भालेराव ३४, कृष्णा पटेल २-२७, विराज मोरबाळे २-३४, ईशान माने २-४४).
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