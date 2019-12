जुन्नरच्या सभापती निवडीसाठी यांच्या भूमिकेला महत्त्व 

जुन्नर (पुणे) : जुन्नर तालुका पंचायत समितीचे सभापतिपद दुसऱ्यांदा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. पंचायत समितीतील पक्षीय बलाबल पाहता जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांच्या भूमिकेस महत्त्व आले आहे. जुन्नर पंचायत समितीचे सभापतिपद मागील दोन सोडतींत सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव होते; तर सन 1998- 99 मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी, त्यानंतर सन 2012 ते 14 साठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव होते. सुमारे पंधरा वर्षांपासून अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण वर्गासाठी आरक्षण निघाले नाही. त्यामुळे या वेळी या दोन वर्गापैकी एकास संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, पुन्हा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाले. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. जुन्नर पंचायत समितीत शिवसेनेचे सात, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सहा व कॉंग्रेस एक, असे संख्याबळ आहे. नवीन आरक्षणानुसार "राष्ट्रवादी'चे विशाल तांबे, नंदा बनकर; तर शिवसेनेच्या जीवन शिंदे व अर्चना माळवदकर यांना संधी मिळू शकते. विधानसभा निवडणुकीत शिंदे व माळवदकर यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आशा बुचके यांना साथ दिली होती. त्यामुळे सभापतिपदासाठी बुचके यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मागील वेळी कॉंग्रेसला उपसभापतिपद देऊन शिवसेनेने पंचायत समिती आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले होते. दरम्यान, राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे या वेळी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना एकत्रितपणे सभापतिपदाचा उमेदवार देणार कास हादेखील प्रश्‍न आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना उत्सुकता आहे. तालुक्‍याचे लोकप्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आले असल्याने पंचायत समितीची सत्ता आपल्या पक्षाकडे राहावी, अशी आमदार अतुल बेनके यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.





Web Title: Asha Butchke will be decisive role in the selection of Junnar Panchayat Committee chairperson