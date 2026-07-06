Ashadhi Wari Toll Exemption: आषाढी वारीसाठी ६ ते २९ जुलै टोलमाफी; पंढरपूरकडे जाणाऱ्या पालख्या, भाविकांच्या वाहनांसह एसटी बसांनाही सूट

आळंदी : आषाढी वारी काळामध्ये 6 जुलै ते 29 जुलै या कालावधीत राज्यभरातून येणाऱ्या दहा मानाच्या पालख्या, भाविक व वारकऱ्यांच्या हलक्या-जड वाहनांसाठी टोल नाक्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने पत्रकाद्वारे सूट देत टोलमाफी देण्यात आली आहे. हा आदेश 6 जुलै रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी काढला आहे..याबतचे परिपत्रक 6 जुलै रोजी काढण्यात आले. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 जून रोजी बैठक संपन्न झाली होती. त्या अनुषंगाने श्री. फडणवीस यांनी विविध विभागांना सूचना आणि निर्देश दिले होते. पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या, भाविक-वारकऱ्यांनी त्यांच्या ‘आषाढी एकादशी 2026’, गाडी क्रमांक, चालकाचे नाव असा मजकूर नमूद करून आवश्यक त्या संख्येनुसार स्टिकर्स परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस किंवा संबंधित आरटीओ यांच्याशी समन्वय साधून पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस चौकी यांच्याकडे उपलब्ध करून द्यावेत. पंढरपूरला जाताना व परत पंढरपूरहून येताना 6 जुलै ते 29 जुलै या कालावधीत टोलमाफीची सवलत मिळणार आहे. .हा टोलमाफीचा पास परतीच्या प्रवासातही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व टोल नाक्यांवर स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा असणार आहे. परिवहन विभागाला देखील अतिरिक्त बसेस, गाड्या सोडण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत राहावी या दृष्टिकोनातून हायवे सिक्युरिटी पेट्रोलिंगमार्फत टोलनाक्यांवर पोलिसांची व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच 20-25 किलोमीटरच्या अंतरावर पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या यंत्रणांनी रुग्णवाहिका, रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी मटेरियल आणि क्रेनची व्यवस्था ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातून पंढरपूरकडे येणाऱ्या सर्व टोलनाक्यांवर टोलमाफी नसलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसनाही टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यातून पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविक-वारकरी-पालखीच्या वाहनांना संबंधित जिल्ह्यातील व शहरातील सर्व पोलीस ठाणे, वाहतूक विभाग आणि पोलीस चौकी येथून भाविकांच्या मागणीप्रमाणे टोल फ्री पासचे वाटप करण्यात यावे, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.