पुणे

Ashadhi Wari Toll Exemption: आषाढी वारीसाठी ६ ते २९ जुलै टोलमाफी; पंढरपूरकडे जाणाऱ्या पालख्या, भाविकांच्या वाहनांसह एसटी बसांनाही सूट

आषाढी वारीसाठी ६ ते २९ जुलैदरम्यान राज्यभर टोलमाफी; पालख्या, भाविकांच्या हलक्या-जड वाहनांसह एसटी बसांनाही सवलत, स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा व अतिरिक्त बसेसची तयारी
MSRTC buses travelling to Pandharpur will also receive toll exemption during the Ashadhi pilgrimage period.

MSRTC buses travelling to Pandharpur will also receive toll exemption during the Ashadhi pilgrimage period.

Sakal

विलास काटे
Updated on

आळंदी : आषाढी वारी काळामध्ये 6 जुलै ते 29 जुलै या कालावधीत राज्यभरातून येणाऱ्या दहा मानाच्या पालख्या, भाविक व वारकऱ्यांच्या हलक्या-जड वाहनांसाठी टोल नाक्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने पत्रकाद्वारे सूट देत टोलमाफी देण्यात आली आहे. हा आदेश 6 जुलै रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी काढला आहे.

Loading content, please wait...
pune
wari
Toll
Toll Contractor
Ashadhi Ekadashi
toll collection efficiency in India
free accommodation for SSB training
toll charge protest Mumbai Goa
free alcohol recovery support