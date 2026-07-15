Ashadhi Wari : जातिधर्माच्या भिंती तोडून वारीमध्ये जपला सेवाभाव; पठाण कुटुंबीयांकडून पिठलं-भाकरी

वाल्हे - आषाढी वारी परंपरा ही सामाजिक ऐक्य आणि मानवतेचा संदेश देणारी आहे. याच परंपरेचे जिवंत उदाहरण म्हणजे वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील मुस्लिम पठाण कुटुंबीय. धर्मभेद विसरून गेली ३५ वर्षे हे कुटुंब संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील हजारो वारकऱ्यांना प्रेमाने पिठलं-भाकरीचं मोफत भोजन देत आहेत. ‘वारकऱ्यांची सेवा म्हणजेच ईश्वराची सेवा’ या भावनेतून सुरू असलेली ही अन्नसेवा आजही अखंड सुरू आहे..या सेवेची सुरुवात सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी मुनीरखान पठाण यांची आई शहजादी पठाण यांनी केली. घरातील चुलीवर तयार केलेली पिठलं-भाकरी वारकऱ्यांना वाढण्याची परंपरा त्यांनी सुरू केली. त्यानंतर पुढील पिढीने हा सेवेचा वसा स्वीकारला. आज संपूर्ण पठाण कुटुंब, सुना, मुलांसह नातेवाईक या सेवेत सहभागी होत असून वारकऱ्यांना आपुलकीने भोजन वाढत आहेत. यंदा वारकऱ्यांसाठी सुमारे २०० किलो बाजरीची भाकरी आणि ५० किलो पिठल्याचे नियोजन करण्यात आले. याशिवाय कोल्हापुरे आणि जगताप कुटुंबीयही या सेवेत सहभागी होऊन भोजन तयार करणे आणि वाढण्याची जबाबदारी पार पाडत असल्याचे मुनीरखान पठाण यांनी सांगितले.धर्म वेगळा असला तरी सेवा, माणुसकी आणि भक्ती यांना कोणत्याही सीमा नसतात, हे पठाण कुटुंबीयांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध केले आहे..हजरत पठाणशाह बाबा दर्ग्यात वारकऱ्यांना निवारा, अल्पोपाहारवाल्हे - आषाढी वारी म्हणजे केवळ भक्तीचा नव्हे, तर सामाजिक ऐक्याचाही उत्सव असल्याचे चित्र पुणे-सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवरील पाडेगाव (ता. खंडाळा) येथील हजरत पठाणशाह बाबा दर्ग्यात पाहायला मिळाले. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील शेकडो वारकऱ्यांसाठी दर्गाह ट्रस्टच्या वतीने निवारा, विश्रांती आणि अल्पोपाहाराची व्यवस्था करण्यात आली. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाचे मान्यवरांनीही कौतुक केले..बुधवार (ता. १५) संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुकांचे नीरा नदीत शाही स्नान झाल्यानंतर पालखीने सोहळ्याने सातारा जिल्ह्यात प्रवेश केला. त्यावेळी पालखी स्वागतासाठी आलेले राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, गजानन पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी हजरत पठाणशाह बाबा यांच्या दर्ग्यात जाऊन दर्शन घेतले. दर्गाह ट्रस्टच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पालखी सोहळा प्रमुख डॉ. भावार्थ देखणे यांचाही दर्गाह ट्रस्टच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.ट्रस्टचे अध्यक्ष मुस्तफा आतार, विश्वस्त मोहम्मदगौस आतार, निजामुद्दीन शेख, निहाल आतार, मुस्तकीम आतार आदींनी या उपक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.