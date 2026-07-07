Ashadhi Wari : वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी पुणे महापालिका सज्ज

पुणे - संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी पुणे महापालिका पूर्ण क्षमतेने सज्ज झाली आहे. ‘पुणे प्रथम-सेवावारी २०२६’ या उपक्रमांतर्गत वारकरी भाविकांसाठी सर्वंकष सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे..इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे वारकऱ्यांनी आळंदीला येऊ नये, त्यांनी पुण्यातच थांबावे असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. त्यानुसार महापालिकेनेही दोन दिवस आधी वारकऱ्यांच्या राहण्याची सोय शहरात केली. त्यासाठी महापालिकेच्या १०१ शाळांना शनिवारपर्यंत सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आज महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पालखी मार्ग आणि मुक्कामस्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते..पालखी मार्ग, मुक्कामस्थळे आणि प्रमुख ठिकाणी स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, तात्पुरती स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सेवा, प्रकाश व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तसेच नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. नागपुरे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमात पारंपरिक सेवाभावाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी प्रशासनाची जोड देण्यात आली आहे. महापौर व अधिकाऱ्यांनी पालखी विठोबा चौक, निवडुंगा विठोबा देवस्थान, नाना पेठेतील ज्योतिबा फुले मुलींची शाळा, शांताबाई लडकत प्राथमिक विद्यालय येथील मुक्कामस्थळांची पाहणी केली. येथे उभारण्यात आलेले जर्मन मांडव, निवास व्यवस्था, वीजपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांचा आढावा घेऊन त्यांनी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या..पाणी तुंबू देऊ नकाशहरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. पुढील काही दिवस मध्यम स्वरुपाचा पाऊस शहरात पडणार आहे. त्यामुळे शहरात पावसाचे पाणी तुंबून वारकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्या. पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांवर आपत्ती व्यवस्थापन पथके, आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन दल २४ तास सज्ज ठेवावे, अशी सूचना महापौर नागपुरे यांनी केली आहे..पालखी सोहळा सुरक्षित, स्वच्छ आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासन व पोलिस यंत्रणेला सहकार्य करावे. संतांनी दिलेला समता, बंधुता आणि मानवतेचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘पुणे प्रथम-सेवावारी २०२६’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.’’- मंजुषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.