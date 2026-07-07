पुणे

Ashadhi Wari : वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी पुणे महापालिका सज्ज

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी पुणे महापालिका पूर्ण क्षमतेने सज्ज झाली आहे.
Pune Municipal Corporation Ready to Welcome Warkaris

Pune Municipal Corporation Ready to Welcome Warkaris

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी पुणे महापालिका पूर्ण क्षमतेने सज्ज झाली आहे. ‘पुणे प्रथम-सेवावारी २०२६’ या उपक्रमांतर्गत वारकरी भाविकांसाठी सर्वंकष सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे.

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