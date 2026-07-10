Ashadhi Wari : संतश्रेष्ठांच्या पालख्यांचे शनिवारी पंढरीकडे प्रस्थान; नाना पेठ, भवानी पेठेसह सोलापूर रस्त्यावरील वाहतुकीत बदल

पुणे - संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याचे शनिवारी (ता. ११) श्रीक्षेत्र पंढरपूरकडे उत्साहात प्रस्थान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नाना पेठ, भवानी पेठेसह पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाहतुकीत शनिवारी मध्यरात्री दोनपासून टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात येणार आहेत. पालखी सोहळा मुख्य मार्गावर मार्गस्थ झाल्यानंतर हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी भवानी पेठेतील श्री पालखी विठोबा मंदिर येथून, तर जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज यांची पालखी नाना पेठेतील श्री निवंडुग्या विठोबा मंदिर येथून प्रस्थान ठेवणार आहे. हे दोन्ही पालखी सोहळे नाना पेठ आणि भवानी पेठेतून लष्कर भागात एकत्र येतील. तेथून पुणे-सोलापूर महामार्गाने दोन्ही पालख्या हडपसर गाडीतळापर्यंत एकत्रितपणे मार्गस्थ होतील..हडपसर गाडीतळ येथून दोन्ही पालख्या वेगवेगळ्या मार्गांनी पुढे प्रवास करतील. यामध्ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी सासवड रस्त्याने दिवे घाटमार्गे रविवारी सायंकाळी सासवड येथे मुक्कामी पोहोचेल. तर श्री तुकाराम महाराज यांची पालखी पुणे-सोलापूर महामार्गावरून लोणी काळभोर येथे मुक्कामी जाईल.पालखी प्रस्थान सोहळ्यातील भाविकांच्या सोयीसाठी मध्यरात्री दोन वाजल्यापासूनच पालखी मार्गावरील वाहतूक टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहे. पालखी सोहळा पुढे मार्गस्थ झाल्यानंतर पाठीमागील रस्ते आणि वाहतूक पूर्ववत केली जाईल, अशी माहिती वाहतूक प्रशासनाकडून देण्यात आली..नो-पार्किंग : पालखी प्रस्थान मार्गावर सर्व प्रकारची वाहने लावण्यास सक्त मनाई.टप्प्याटप्प्याने वाहतूक : पालखी पुढे मार्गस्थ झाल्यानंतर पाठीमागील वाहतूक पूर्ववत केली जाईल.दिंड्यांसाठी मार्ग : सासवडकडे जाणाऱ्या दिंडीतील वाहनांनी भैरोबा नाला, लुल्लानगर, कोंढवा आणि बोपदेव घाटाचा वापर करावा.आपत्कालीन मदतीसाठी वाहतूक नियंत्रण कक्षसंपर्क क्रमांक : ०२०-२६६८५००० किंवा २६६८४०००.वाहतुकीस बंद असणारे प्रमुख रस्ते आणि चौकमध्यरात्री दोन ते दुपारी दोन या वेळेत बंद असणारे मार्ग :संत कबीर चौक ते बेलबाग चौक, संत कबीर चौक ते रामोशी गेट चौक, ढोले पाटील चौक (सेव्हन लव्हज चौक) ते रामोशी गेट चौक, गोळीबार मैदान चौक ते ढोले पाटील चौक, मम्मादेवी चौक ते गोळीबार मैदान, बिशप स्कूल ते मम्मादेवी चाैक, वानवडी बाजार ते मम्मादेवी चौक, ट्रायलक हाॅटेल ते महात्मा गांधी रस्ता ते रामोशी गेट चौक..सोलापूर रस्ता व जोडणारे चौक :मोरओढा ते भैरोबा नाला चौक, भैरोबानाला चौक ते मम्मादेवी चौक, जांभूळकर चौक ते फातिमानगर चौक, सोलापूर रस्त्यावरील बी. टी. कवडे रस्ता चौक, काळूबाई मंदिर चौक, रामटेकडी, वैदुवाडी चौक, मगरपट्टा चौक, हडपसर गाव वेस.बाह्य वळण मार्ग : सिरम चौक ते सोलापूर रस्ता, १५ नंबर फाटा ते सोलापूर रस्ता, मंतरवाडी फाटा ते सासवड.बोपदेव घाट मार्ग (पहाटे पाच ते रात्री १२ पर्यंत बंद) : खडीमशीन चौक ते बोपदेव घाट रस्ता पूर्णपणे बंद राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.