पुणे

Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi : माउलींच्या पालखीचे आठ जुलैला प्रस्थान; आळंदी देवस्थानकडून कार्यक्रम जाहीर

आषाढी वारीसाठी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचे ८ जुलै रोजी आळंदीतून पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे.
Sant Dnyaneshwar maharaj Palkhi

Sant Dnyaneshwar maharaj Palkhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी - आषाढी वारीसाठी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचे ८ जुलै रोजी आळंदीतून पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे. सोहळा २४ जुलैला पंढरीत पोहोचणार असून, परंपरेप्रमाणे तीन उभी रिंगणे, चार गोल रिंगणे होतील. पुणे आणि सासवडमध्ये सोहळा प्रत्येकी दोन मुक्कामी राहणार असून, अन्य ठिकाणी प्रत्येकी एक मुक्काम असणार आहे. ३३ दिवसांचा प्रवास करून सोहळा ८ ऑगस्ट रोजी आळंदीत परतणार आहे.

Loading content, please wait...
alandi
ashadhi wari
wari
Announcement
Sant Dnyaneshwar Maharaj
Palkhi ceremonies in Maharashtra