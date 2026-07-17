Ashadhi Wari : माळेगावमधील पालखी सोहळ्यात नगरपंचायतीचा स्वच्छता संदेश;  अश्वरिंगण ठरले आकर्षणाचे केंद्रबिंदु

माळेगाव - हरित वारी..स्वच्छ वारी..निर्मल वारी, असा संदेश देणारी माळेगाव (ता. बारामती) नगरपंचायत, आकर्षक स्वागत कमानीलगत क्रेनच्या सहाय्याने पालखी रथावर झालेला फुलांचा वर्षाव, दर्शनासाठी स्वतंत्र ठेवलेली विठ्ठल रुक्मीणीची पुर्णाकृती मुर्ती, पालखी स्वागताची केलेली उत्तम व्यवस्था आणि सर्वांचाच आकर्षणाचा केंद्रबिंदु ठरलेले गावातले दुसरे उभे अश्वरिंगण पहाता आज माळेगावात संत सोपानकाका महाराजांच्या पालखीचे जंगी स्वागत झाले. दुपारच्या वेळी आलेल्या या पालखी सोहळ्याची नगरपंचायत प्रशासनाबरोबर अमित अण्णा तावरे मित्र मंडळाने केलेली स्वागताची तयारी पाहून वारकरी चांगलेच सुखावले..माळेगाव येथे संत सोपानकाका महाराजांचे आयोजित केलेले दुसरे उभे अश्व रिंगण मोठ्या भक्तिभावाने पार पडले. या रिंगणात अश्वाबरोबर वीणेकरी, टाळकरी, तुळशीवृंदावन डोक्यावर घेवून धावणाऱ्या महिलांनी लक्ष वेधून घेतले. यावेळी हरिनामाच्या जयघोषाबरोबर टाळ-मृदंगाच्या तालाने जोर धरला होता..माळेगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, उपनगराध्यक्षा सौ. वृषाली तावरे, मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे, गट नेते जयदीप तावरे, अमित तावरे, प्रदीप जाधव, दिपक तावरे, अशोकराव सस्ते, नगरसेवक रेश्मा शकील सय्यद, अँड. राहुल तावरे, अनिकेत बोबडे, साधना वाघमोडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप संकपाळ, प्रमोद तावरे, महेश कदम आदी पदाधिकाऱ्यांनी वरील सोहळ्यासाठी महत्वपुर्ण भूमिका बजावली..तसेच भैरवनाथ यात्रा उत्सव समिती, माळेगाव साखर कारखाना, राजहंस सहकार संकुल, शंकर सहकार संकुल, शरद संकुल, नंदन डेअरी, श्रीपाद डेव्हलपर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या कार्य़कर्त्यांचे योगदान होते. वारकऱ्यांसाठी खाद्यपदार्थाचे स्टॉल उभारले होते. भाविकांच्या दर्शनासाठी माळेगाव नगरपंचायत प्रशासनाबरोबर अमित तावरे मित्रमंडळाने उत्तम सोय केली होती. शिवाजी चौकात पालखीवर क्रेनच्या सहाय्याने पृष्पहार चढवला व पुष्पवृष्ठी केली. रांगोळ्यांच्या पायघड्या घातल्यामुळे परिसर अधिकच फुलून दिसत होता..पणदरे येथे शिरखुरम्याचे वाटप...पणदरे येथे सकाळी १२ वाजण्याच्या सुमारास सरपंच अजित सोनवणे यांच्यासह ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी सोपानकाका महाराजांच्या पालखीला पुष्पाहार अर्पण करीत स्वागत केले. यावेळी पणदरेकरांसह नवमहाराष्ट्र विद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते. तसेच पणदरे-हनुमानवाडी येथील अमिनुद्दिन इनामदार यांच्यासह मुस्लिम बांधवांनी वारकऱ्यांना मोफत शिरखुरम्याचे वाटप केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.