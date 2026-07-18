इंदापूर - अश्व धावे अश्वामागे। वैष्णव उभे रिंगणी।। टाळ मृदंगासंगे । गेले रिंगण रंगुनी ।। पाहावा ‘याचि देही याचि डोळा’ असा भक्तीने भारलेला क्षण वैष्णवांनी इंदापुरात जगद्रू श्री संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यातील गोल रिंगण पाहताना आपल्या नजरेत टिपला. लाखो वैष्णवांच्या उपस्थितीत रिमझिम पावसाच्या सरीत भक्तिमय वातावरणात रिंगण पार पडले. .निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) येथील मुक्काम आटपून पालखी सोहळा शनिवारी सकाळी इंदापूर शहराकडे मार्गस्थ झाला. या मार्गावर सोनमाथा, गोखळी ओढा, तरंगवाडी येथील विश्रांती आणि पाहुणचार घेत सोहळा दुपारी बाराच्या दरम्यान इंदापूर शहरातील रयत शिक्षण संस्थेच्या कस्तुरबा श्रीपती कदम विद्यालयाच्या मैदानावर रिंगण सोहळ्यासाठी सज्ज झाला. त्यानंतर तेथे पालखी सोहळ्यातील विश्वस्त, इंदापूर नगरपरिषद पदाधिकारी व अधिकारी, आणि महसूल प्रशासनातील अधिकारी, पोलिस प्रशासन यांच्या समन्वयातून करण्यात आलेल्या नियोजनानुसार नेत्रदीपक अशा रिंगण सोहळ्यास प्रारंभ झाला..यावेळी रिंगण सोहळा डोळ्यात साठवण्यासाठी लाखो भाविकांनी एकच गर्दी केली होती. हातात झेंडे घेऊन धावणारे झेंडेकरी, तुळशी डोक्यावर घेऊन धावणाऱ्या महिला वारकरी, टाळ मृदंगाचा गजर करीत धावणारे हजारो माऊली, वीणा घेऊन धावणारे वैष्णव व शेवटी वायुवेगाने धावणारे अश्व असा अभूतपूर्व सोहळा इंदापूरकरांनी अनुभवला.यावेळी भाविकांनी हरिनामाचा जयघोष केला. त्यानंतर आरती झाल्यावर भाविकांसह वारकऱ्यांनी फुगड्यांचा फेर धरत आणि पारंपरिक खेळ करत रिंगण सोहळ्याचा मनसोक्त आनंद लुटला..यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, सारिका भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, भाग्यश्री पाटील, जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण समिती सभापती अंकिता पाटील, नगराध्यक्ष भरत शहा, भाजप नेते प्रदीप गारटकर, महारुद्र पाटील, अमोल भिसे, उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम, तहसीलदार जीवन बनसोडे, पोलिस निरीक्षक विलास नाळे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे, गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांच्यासह विविध राजकीय पक्षाचे आजी माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..वैष्णव गॅलरी ठरली आकर्षणइंदापूर नगरपरिषदेच्या वतीने पहिल्यांदाच रिंगणाच्या बाजूने वैष्णवांना बसून रिंगणाचा आनंद घेता यावा म्हणून गॅलरी उभारण्यात आली होती. यामुळे मोठ्या संख्येने गॅलरीमध्ये बसून वैष्णवांनी रिंगण सोहळ्याचा आनंद घेतला, तर रिंगणात वैष्णवांसह पोलिस प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी यांनीही फेरी मारल्याने सेवेबरोबर भक्तीचा संगम इंदापूरकरांनी अनुभवलाभरणे आणि पाटील यांनी केले सारथ्यपालखी सोहळा शहरात दाखल झाल्यानंतर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी रथाचे सारथ्य केले. तत्पूर्वी इंदापूरमध्ये पारंपरिक मानाचा नगारखाना दाखल होताच वैष्णवांच्या उत्साहाने सारा आसमंत भक्तिरसात चिंब होऊन गेला होता. तर नगर परिषदेच्या वतीने नगराध्यक्ष भरत शहा, मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांच्यासह सर्व नगरसेवक, अधिकारी कर्मचारी यांनी उत्कृष्ट नियोजन केल्याने पालखी सोहळा विश्वस्तांनी समाधान व्यक्त केले..अश्वांच्या टापांची माती ललाटी...झेंडेकरी, विणेकरी, टाळकरी, तुळशीधारी, पखवाजधारी यांचे रिंगण झाल्यानंतर चोपदारांनी हात उंचावून इशारा करताच वैष्णवांच्या मेळ्यातून माउलींचा गजर झाला. रिंगणातून अश्व एका पाठोपाठ धावत सुटले. लक्ष-लक्ष डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या अश्वांच्या दौडीने आषाढी वारीतील दुसरे गोल रिंगणाचा सोहळा उत्सवात संपन्न झाला. यावेळी मैदानावरील अश्वांच्या टापाची माती ललाटी लावत वैष्णवांनी धन्य झाल्याची भावना व्यक्त केली..वरुणराजाच्या हजेरीने सोहळा झाला धन्य...गेल्या काही दिवसापासून इंदापूर शहरामध्ये पावसाने ओढ दिली होती. मात्र दुपारी इंदापूर शहरात संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे आगमन झाले आणि वरुणराजाने रिमझिम रिमझिम हजेरी लावली. त्यातच रिंगण सोहळा संपन्न झाला. दुपारी दोननंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने पालखी सोहळा इंदापूरकरांसाठी धन्य झाला, अशी भावना भाविकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.