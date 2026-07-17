Ashadhi Wari : राम कृष्ण हरी'च्या गजरात संत सोपानकाका महाराजांच्या पालखीचे पवार दांपत्यांनी घेतले दर्शन; माळेगावात भक्तिमय वातावरण

माळेगाव - आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) हद्दीतून मार्गस्थ झालेल्या संत सोपानकाका महाराजांच्या पालखी सोहळ्याने परिसर भक्तिरसाने न्हाऊन निघाला. गोविंद बाग येथे पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि प्रतिभा (काकी) पवार यांनी उपस्थित राहून संतांच्या पालखीला विनम्र अभिवादन केले..यावेळी वारकऱ्यांच्या मुखातून अखंड घुमणारा 'राम कृष्ण हरी... राम कृष्ण हरी...' चा गजर, टाळ-मृदुंगाचा निनाद आणि विठ्ठलनामाच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. पालखी सोहळ्याचे दर्शन घेण्यासाठी स्थानिक भाविकांनी तसेच वारकरी बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. पालखी मार्गावर सर्वत्र भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचे वातावरण अनुभवायला मिळाले..पालखी सोहळ्यादरम्यान पोलिस प्रशासनाने वाहतूक आणि गर्दीचे नियोजन अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने केले. निरा-बारामती राज्य मार्गावरील पालखी रथाचा मार्ग सुरळीत ठेवत इतर वाहनांचीही वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहील, यासाठी पोलिस अधिकारी कुलदीप संकपाळ व कर्मचाऱ्यांनी दक्षता घेतली..त्यामुळे पालखी सोहळा शांततापूर्ण आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला.संत सोपानकाका महाराजांच्या पालखीच्या स्वागतासाठी मार्गावर ठिकठिकाणी भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. विठ्ठलनामाच्या अखंड गजरात आणि भक्तिभावाने ओथंबलेल्या वातावरणात माळेगाव परिसराने वारीच्या परंपरेचा अविस्मरणीय सोहळा अनुभवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.