Ashtavinayak Temple Revamp: अष्टविनायक श्री बल्लाळेश्वर मंदिराचा होणार कायापालट

पाली : अष्टविनायकांपैकी एक महत्त्वाचे देवस्थान असलेल्या पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर मंदिराच्या वैभवात आता आणखी भर पडणार आहे. अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजनेअंतर्गत या मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी २८ कोटी ४० लाख रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे मंदिराचे मूळ ऐतिहासिक स्वरूप जपण्यासोबतच भाविकांना आधुनिक सुविधा मिळणार असून, संपूर्ण पाली परिसराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे..या विकास आराखड्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे मंदिराची दृश्यमानता सध्या मंदिरासमोर अडथळा ठरणारी दुकाने, जुन्या इमारती आणि पाणपोई हटवून तो भाग पूर्णपणे खुला केला जाणार आहे. त्या ठिकाणी भव्य पायऱ्या आणि सुटसुटीत दर्शनबारी उभारण्यात येईल. यामुळे अनेक वर्षांनंतर भाविकांना बल्लाळेश्वर मंदिराचे मूळ भव्य आणि दिव्य रूप दुरूनच न्याहाळता येणार आहे. मंदिराचा वारसा जपण्यासाठी बांधकामात दगड, लाकूड, चुना आणि पारंपरिक धातूंचा वापर केला जाणार आहे. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी पवार आणि कॅबिनेट मंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत या निधीचे अधिकृत पत्र देवस्थानला प्रदान करण्यात आले. यावेळी बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे, भाजप नेत्या गीता पालरेचा, पालीचे नगराध्यक्ष पराग मेहता आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. लवकरच या भव्य विकासकामाचा शुभारंभ सोहळा पाली येथे संपन्न होणार आहे..या प्रकल्पातील प्रमुख आकर्षणेधुंडीविनायक मंदिर: मुख्य मंदिराच्या वास्तुशैलीला साजेसे असे धुंडीविनायक मंदिराचे नूतनीकरण केले जाईल. येथील पत्र्याची छते काढून परिसर मोकळा केला जाईल.प्रवेश द्वार: मंदिराला आता पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर अशा तीनही बाजूंनी भव्य **प्रवेश कमानी असतील.भाविकांसाठी सुविधा: अद्ययावत दर्शनरांग व्यवस्थापन, बसण्याची व्यवस्था, माहिती फलक, नवीन फरसबंदी आणि संपूर्ण परिसराचे विद्युतीकरण करण्यात येईल.सुरक्षा: परिसरात आधुनिक अग्निरोधक यंत्रणा बसवण्यात येणार असून ऐतिहासिक कुंडाची स्वच्छता व दुरुस्ती केली जाईल.कार्यालयीन इमारत: प्रशासकीय कामांसाठी RCC पद्धतीने नवीन कार्यालय बांधले जाईल, परंतु त्याचे बाह्य रूप मंदिराच्या पुरातन शैलीशी मिळतेजुळते असेल..स्थानिक व्यापाराला मिळणार मोठी चालनाहा प्रकल्प केवळ धार्मिक नसून पालीच्या अर्थकारणाला गती देणारा ठरणार आहे. मंदिराचा परिसर सुशोभित झाल्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक, प्रसाद विक्रेते आणि निवास व्यवस्था पुरवठादारांना होणार आहे..अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामुळे बल्लाळेश्वर मंदिराचा कायापालट होणार आहे. मूळ ढाचा कायम ठेवून भाविकांना जास्तीत जास्त सोयी-सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे भाविक आणि ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.जितेंद्र गद्रे, अध्यक्ष, बल्लाळेश्वर देवस्थान, पाली.