किल्ल्याच्या तटबंदीवरून फिरताना किंवा लेण्यांमधील शिल्पे न्याहाळताना आता पर्यटकांना आपल्या मोबाइलच्या हेडसेटमधून त्या वास्तूंचा प्रमाणित इतिहास ऐकता येणार आहे. केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागातर्फे (ASI) राज्यातील विसापूर किल्ल्यासह तब्बल १८ नवीन ऐतिहासिक वास्तूंवर ‘डिजिटल हेरिटेज ऑडिओ गाइड’ची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे..१० किल्ले, लेण्या आणि ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश जागतिक वारसा सप्ताहानिमित्त २१ ते २५ डिसेंबरदरम्यान या नव्या वास्तूंवरील उपक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे. ‘आपला वारसा, आपली ओळख’ ही यंदाच्या वारसा सप्ताहाची संकल्पना आहे. यापूर्वी ११ महिन्यांत राज्यातील २० वारसा स्थळांवर ही सुविधा सुरू करण्यात आली असून, आता पुण्यातील विसापूर किल्ल्यासह १० किल्ले, पाच लेण्या आणि दोन मशिदी व इतर ऐतिहासिक वास्तूंचा यात समावेश होत आहे..Maharashtra Housing Society Election Rules : छोट्या हौसिंग सोसायट्यांना मोठा दिलासा! आता ३५ दिवसांऐवजी अवघ्या ९ ते १३ दिवसांत पार पडणार निवडणुका; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.इंटरनेटशिवायही ऐका इतिहास!या सुविधेबाबत केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग (मुंबई विभाग) अधीक्षक अभिजित आंबेकर यांनी माहिती दिली की, ऐतिहासिक वास्तूंच्या प्रवेशद्वारावर आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी ‘एएसआय’तर्फे क्यूआर (QR) कोड लावण्यात येतात:स्कॅनिंग आणि नकाशे: मोबाइलवर क्यूआर कोड स्कॅन करताच संबंधित वास्तूची माहिती, नकाशे, छायाचित्रे स्क्रीनवर दिसतात आणि ऑडिओ क्लिप सुरू होते.जीपीएस प्रणाली: ही यंत्रणा जीपीएस (GPS) आधारित असल्याने पर्यटक वास्तूच्या ज्या भागात फिरतात, नेमकी त्याच ठिकाणाची माहिती त्यांना ऐकायला मिळते.ऑफलाइन आणि भाषेची सोय: इंटरनेट नसतानाही माहिती ऐकता यावी, अशी ऑफलाइन सुविधा यात आहे. तसेच मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमधून माहिती उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे..Sonia Gandhi Childhood Home Museum Italy : इटलीतील सोनिया गांधींच्या बालपणीच्या घरात होणार संग्रहालय! 'इंडियन हाउस' नावामागे शीख उद्योजकाची अनोखी कहाणी.'या' किल्ल्यांवर यापूर्वीच सुविधा सुरूया गाइडसाठी 'एएसआय'कडून ऐतिहासिक माहितीचे संकलन आणि आशयनिर्मिती केली जाते, तर तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी 'गूंज इंडिया'चे सहकार्य घेतले आहे. यापूर्वी लोणावळ्यातील लोहगड, भाजे लेणी, कुडा लेणी, शिवनेरी किल्ला, शनिवारवाडा आणि कान्हेरी लेणी येथे ही सुविधा सुरू झाली असून पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..आता 'या' नवीन वास्तूंवर मिळणार ऑडिओ गाइडकिल्ले: विसापूर, कुलाबा, कोर्लई, जंजिरा, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, जयगड, विजयदुर्ग, तळा किल्ला आणि सोलापूर.लेण्या व इतर वास्तू: कोंडाणे लेणी, गांधारपाले लेणी, शिवनेरी लेणी, मनमोदी लेणी समूह (जुन्नर), तुळजा लेणी, दाभोळ मशीद, हबशी गुंबज (मकबरा आणि दर्गा) आणि दिलावर खान मकबरा व मशीद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.