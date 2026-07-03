Pune: इंदापूर येथील अनिल पवार हल्ला प्रकरण आठ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल; कठोर कारवाईसाठी उद्या इंदापूर बंद ची हाक

संतोष आटोळे,इंदापूर: इंदापूर नगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेते व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल सुदाम पवार यांच्यावर नगरपालिकेतील बैठक आटोपून बाहेर पडत असताना गुरुवार (ता.02) रोजी झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याप्रकरणी रात्री उशिरा इंदापूर पोलीस ठाण्यात तेजस सुर्यवंशी, सुरज गोसावी, बाब्या उर्फ ओंकार राऊत, चिन्मय कुलकर्णी, स्वप्नील जबडे, यश बनसोडे तसेच दोन अनोळखी असे एकूण आठ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे..याबाबत अनिल सुदाम पवार (रा.वडारगल्ली ता.इंदापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून रात्री उशिरा नवनियुक्त उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांनी इंदापूर पोलीस ठाण्याला भेट देऊन घटनेबाबत सविस्तर माहिती घेतली..Sankashti Chaturthi 2026: सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे वृषभसह 'या' 4 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा; अचानक होऊ शकतो धनलाभ!.शनिवार रोजी इंदापूर बंदइंदापूर नगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेते अनिल पवार यांच्यावर प्राणघातक जिवघेणा हल्ला करणारे हल्लेखोर व सुत्रधार यांच्यावर तत्काळ संघटित गुन्हेगारी मकोका कायद्याअंतर्गत कारवाई व प्राणघातक हल्यानुसार कारवाई करणेबाबत व या घटनेच्या निषेधार्थ शनिवार (ता.04) रोजी इंदापूर शहर व तालुक्यातील समस्त नागरिक, सामाजिक, व सर्व धार्मीक संघटक, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे वतीने इंदापूर बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.