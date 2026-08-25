Pune Crime : अल्पवयीन नातीवर लैंगिक अत्याचार; आजोबाला जन्मठेप

पुणे - अल्पवयीन नातीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ६१ वर्षीय आजोबाला वडगाव मावळ येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाने जन्मठेप आणि ७० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश दत्तात्रेय अनभुले यांनी हा निकाल दिला..या प्रकरणी ६१ वर्षीय आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक अत्याचारासह बालकांचे संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच्याविरोधात मुलीच्या आईने देहूरोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही घटना एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान घडली. मुलीचे आई-वडील कामावर गेल्यानंतर आरोपी तिच्या घरी येत असे..त्यानंतर मुलीच्या लहान भावंडांना टीव्ही पाहायला किंवा बाहेर खेळायला पाठवून तिच्या वारंवार लैंगिक अत्याचार करत. मुलीच्या वागण्यातील बदल लक्षात आल्यावर आईने तिची विचारपूस केली असता, हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर मुलीच्या आईने देहूरोड पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. तत्कालीन सहायक निरीक्षक अनिता दुगावकर यांनी गुन्ह्याचा तपास करून आरोपीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले..विशेष सरकारी वकील संतोष परदेशी आणि ॲड. लालचंद ओसवाल यांनी या खटल्यात पाच साक्षीदार तपासले. मुलीने अत्यंत धीराने न्यायालयासमोर साक्ष नोंदविली. मुलीच्या आईची साक्ष आणि वैद्यकीय अधिकारी व तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले पुरावे त्याला सुसंगत ठरले. आरोपीने वारंवार केलेला हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, त्याला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी, असा युक्तिवाद ॲड. ओसवाल यांनी केला. दंडाची रक्कम मुलीला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशात नमूद आहे..आर्थिक फायद्यासाठी खोड्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा बचाव -आर्थिक फायदा लाटण्यासाठी खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आल्याचा आरोपीच्या वकिलांचा बचावही न्यायालयाने फेटाळला. भारतीय समाजव्यवस्थेत कोणतीही मुलगी किंवा तिचे पालक असे खोटे आरोप करणार नाहीत, ज्यामुळे मुलीचे भविष्य आणि वैवाहिक संबंध धोक्यात येतील. मुलीच्या आईचा काका असलेल्या या वृद्धाने नातेसंबंधांचा गैरफायदा घेऊन हा गुन्हा केला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.