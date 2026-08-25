पुणे

Pune Crime : अल्पवयीन नातीवर लैंगिक अत्याचार; आजोबाला जन्मठेप

अल्पवयीन नातीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ६१ वर्षीय आजोबाला विशेष पोक्सो न्यायालयाने जन्मठेप आणि ७० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
Court

Court

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अल्पवयीन नातीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ६१ वर्षीय आजोबाला वडगाव मावळ येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाने जन्मठेप आणि ७० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश दत्तात्रेय अनभुले यांनी हा निकाल दिला.

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