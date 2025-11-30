पुणे

Baramati Crime : युवतीवर अत्याचार; दोघांवर गुन्हा दाखल

स्टिंग ऑपरेशन करायचे आहे असे सांगून लॉजवर नेले.
सकाळ वृत्तसेवा
बारामती - स्टिंग ऑपरेशन करायचे आहे असे सांगून लॉजवर नेत एका युवतीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोघांवर बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

