पुणे जिल्ह्यात १०३ दिव्यांगांना दुर्धर आजार उपचारास मदत

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील १०३ दिव्यांगांना दुर्धर आजारावरील उपचारासाठी जिल्हा परिषदेच्यावतीने आर्थीक मदत करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. ही रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली की नाही, यांची खातरजमा करून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी सांगितले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या योजनेंतर्गत कर्करोग, ह्रदयविकार, मूत्रपिंड विकार आदी दुर्धर आजार असलेल्या दिव्यांगाना एकाचवेळी प्रत्येकी १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जिल्हा परिषदेच्यावतीने करण्यात येते. यासाठी संबंधित पंचायत समित्यांकडून पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागविण्यात येतात. यानुसार जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी नऊ तालुक्यातील १०३ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले होते. हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यानुसार एकूण १२ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी संबंधित पंचायत समित्यांचे वर्ल्ड करण्यात आला आहे. पंचायत समित्यांमार्फत लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत.

