Manchar News : ‘जंगलबेल्स वुमन ऑफ द वाईल्ड २०२६’ पुरस्काराने जुन्नर वनविभागाच्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांचा सन्मान: २५ हजार रुपयांचा धनादेश, सन्मान चिन्ह व प्रमाणपत्र

मंचर - वन्यजीव सप्ताहानिमित्त जंगलबेल्स संस्थेच्या वतीने आयोजित विशेष कार्यक्रमात जुन्नर वनविभागाच्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस (मंचर) यांना ‘जंगलबेल्स वुमन ऑफ द वाईल्ड २०२६’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. २५ हजार रुपयांचा धनादेश, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे..पुणे येथे मुख्य वनसंरक्षक आशिष ठाकरे (आयएफएस) यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावेळी माजी मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, नीता कुलकर्णी, हेमांगी वर्तक व संजय देशपांडे उपस्थित होते.राजहंस यांनी आंबेगाव,जुन्नर,शिरूर तालुक्यात बिबट–मानव संघर्षाचे व्यवस्थापन, बिबट्यांच्या बछड्यांचे पुनर्वसन, वन्यप्राण्यांच्या बचाव मोहिम आणि ऊसशेतीतील बिबट्यांच्या अधिवास व बिबट मानव संघर्ष व्यवस्थित हाताळला. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित सेनेशी २८ हजार विद्यार्थ्यांना जोडण्यात आले. या कामाची दखल घेऊन त्यांना सदर पुरस्कार देण्यात आला.”असे ठाकरे यांनी सांगितले.अनुज खरे यांचे भाषण झाले. रोहन देशपांडे यांनी आभार व सोनल मारणे यांनी सूत्रसंचालन केले..जुन्नर विभागात स्मिता राजहंस यांची कामगिरी -• ५० बिबट्यांना रेस्क्यू करून माणिक डोह बिबट निवरण केंद्रात सोडले.• ५४ बछडयांचे पुनर्मिलन• माणिक डोह बिबट निवारण केंद्रातून २० बिबट्यांचे गुजरात राज्यात वनतारा येथे स्थलांतर मोहिमेत सक्रीय सहभाग• पिंपरी पेंढार,कुमशेत,पिंपरखेड व मांडवगण फराटे येथे निर्माण झालेला बिबट व मानव संघर्ष यशस्वीपणे हाताळला..'वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात काम करताना मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळणे, हे मोठे आव्हान आहे. लोकांमध्ये निसर्गाबद्दल जागरूकता निर्माण करून सहजीवनाची भावना रुजवणे आवश्यक आहे. जंगलबेल्सचा पुरस्कार माझ्यासाठी प्रेरणादायी असून, यापुढेही वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची ऊर्जा देणारा आहे.'- स्मिता राजहंस, सहाय्यक वनसंरक्षक जुन्नर वनविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.