सक्षमपणे लढा देणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेला मदत करण्याचे माजी सैनिक संघटनेकडून आश्वासन

पुणे - कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या आरोग्य व पोलीस कर्मचाऱ्यांची नुकतीच माजी सैनिक संघटनेनी भेट घेतली. तसेच या कर्मचाऱ्यांचा कामा बद्दल त्यांचे कौतुक केले व गरज पडल्यास आम्ही मदतीसाठी तत्पर राहू असे आश्वासन दिले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप माजी सैनिक संघटना आणि नवभारत मानवतावादी संस्थेच्यावतीने आरोग्य यंत्रणा व पोलिसयंत्रणेचे संघटनेचे विशेषांक देऊन यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. याप्रसंगी बी.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील नायडू हॉस्पीटल मध्ये कोरोना पेशंटवर उपचार करत असलेले सर्व डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुद्धा मास्क, सॅनिटायझर व हॅण्डवॉश देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष व विभागीय उपाध्यक्ष प्रकाश भिलारे, कोषाध्यक्ष निरंजन काकडे, अंबादास पालवे तसेच संघटनेचे पुणे जिल्हा पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. सध्या देशावर आलेल्या या संकटाच्या परिस्थितीत माजी सैनिक स्वच्छने सेवा देण्यास तयार आहेत व तसे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. एकविसाव्या शतकातील ही लढाई शिस्तबध्द पध्दतीने वैद्यकीय तज्ञांच्या दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केल्यास जिंकता येईल. त्यासाठी स्वयंशिस्त, स्वच्छता व संयमाने या विरुध्द प्रत्येकाने सैनिकासारखे लढण्याची आवश्यकता असल्याचे भिलारे यांनी व्यक्त केले. कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत अखंडपणे काम करत असलेल्या आरोग्य सेवकांचे आभार माजी सैनिकांनी भेट घेऊन मानले.

Web Title: Assurance from the Ex-Servicemen Association to assist the health system in an efficient manner