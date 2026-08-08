पुणे

पंचांग

पंचांग
Published on

९ ऑगस्ट २०२६
रविवार : आषाढ कृष्ण ११, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी मिथुन, चंद्रोदय पहाटे ३.२०, चंद्रास्त दुपारी ४.११, कामिका एकादशी, अगस्ती दर्शन, भारतीय सौर श्रावण १७ शके १९४८.

सूर्योदय ६.१५, सूर्यास्त ७.०४

तापमान
कमाल २८.४
किमान २२.८

हवेचा दर्जा
५२ (एक्यूआय) समाधानकारक

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