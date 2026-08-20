पुणे

पंचांग

पंचांग
Published on

२१ ऑगस्ट २०२६
शुक्रवार : श्रावण शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, चंद्रोदय दुपारी १.५४, चंद्रास्त उ. रात्री १२.५६, जरा जिवंतिका पूजन, भारतीय सौर श्रावण २९ शके १९४८.

सूर्योदय ६.१८, सूर्यास्त ६.५६

तापमान
कमाल २९.२
किमान २२.५

हवेचा दर्जा
६९ (एक्यूआय) समाधानकारक

शेअर मार्केट
सेन्सेक्स ७७,५३७.७२ (+६२८.०४)
निफ्टी २४,२३१.८५ (+१५३.५५)
२० ऑगस्ट २०२६ | १६:००

विनिमय दर
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