पुणे

पंचांग

पंचांग
Published on

२२ ऑगस्ट २०२६
शनिवार : श्रावण शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, चंद्रोदय दुपारी २.४६, चंद्रास्त उ. रात्री १.४७, अश्‍वत्थ मारुती पूजन, भारतीय सौर श्रावण ३० शके १९४८.

सूर्योदय ६.१९, सूर्यास्त ६.५५

तापमान
कमाल २८.९
किमान २२.०

हवेचा दर्जा
६३ (एक्यूआय) समाधानकारक

शेअर मार्केट
सेन्सेक्स ७७,५४०.८३ (+३.११)
निफ्टी २४,२५२.०० (+२०.१५)
२१ ऑगस्ट २०२६ | १६:००

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