Baramati News : बारामतीच्या अथर्व पवार यांची केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या परीक्षेत उत्तुंग कामगिरी

बारामती - जिद्द, सातत्य आणि योग्य दिशेने केलेल्या मेहनतीला यशाची साथ मिळाली की मोठे स्वप्नही प्रत्यक्षात उतरते, याचा प्रत्यय बारामतीतील अथर्व प्रदीप पवार यांच्या यशातून आला आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील सहायक कमांडंट (वर्ग-१) पदासाठी घेण्यात आलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अथर्व यांनी अखिल भारतीय स्तरावर 32 वा क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे..अथर्व यांचे शालेय शिक्षण बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान विनोदकुमार गुजर बाल विकास मंदिर येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पुणे येथील पुणे विद्यार्थी गृह येथून यांत्रिक अभियांत्रिकी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच देशसेवेच्या व्यापक ध्येयाने प्रेरित होऊन त्यांनी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. या ध्येयासाठी त्यांनी सातत्यपूर्ण अभ्यास, कठोर परिश्रम आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर तयारी केली..आई-वडिलांच्या संस्कारांची शिदोरीअथर्व यांच्या यशामागे त्यांच्या आई-वडिलांचे संस्कार आणि पाठबळ महत्त्वाचे ठरले. त्यांच्या आई सुनीता पवार या बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या डॉ. सायरस पूनावाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे वडील प्रदीप पवार हे पियाजिओ येथे उपमहाव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांनी अथर्वच्या ध्येयाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले..मुलाच्या यशाची बातमी समजल्यावर आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आलेला आनंद हा अथर्वच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा खरा पुरस्कार ठरला. मुलाने देशसेवेचे स्वप्न पाहावे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी त्याने घेतलेल्या कष्टांना यश मिळावे, यापेक्षा पालकांसाठी मोठा आनंद कोणता, अशीच भावना पवार कुटुंबीयांमध्ये व्यक्त होत आहे..अभियांत्रिकीपासून देशसेवेपर्यंतचा प्रवासयांत्रिक अभियांत्रिकीसारखे व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थी खासगी क्षेत्रातील करिअरचा मार्ग स्वीकारतात. मात्र, अथर्व यांनी वेगळा मार्ग निवडत देशसेवेचे ध्येय निश्चित केले. अभियांत्रिकीची पार्श्वभूमी, अभ्यासातील सातत्य आणि देशासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा या बळावर त्यांनी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या परीक्षेची तयारी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.