AtHomeWithSakal स्त्रीयांसाठी आजचं चॅलेंज घेऊन आली आहे अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी

#AtHomeWithSakal . . कोरोनामुळे घरी बसून कंटाळा आलाय? तुमचा कंटाळा दूर करायला ' सकाळ ' घेऊन आले आहे एक मजेशीर स्पर्धा! . . सात दिवस वेगवेगळ्या थिमनुसार ड्रेस करा, रॅम्प वॉक करून एक पोझ दया, एक व्हिडिओ बनवा @sakalmedia आणि @sakaltimes ला टॅग करून आम्हाला पाठवा. वापरा हॅशटॅग #AtHomeWithSakal . चला तर मग...आजच सहभागी व्हा! . आजची थीम आहे व्हाईट वेअर म्हणजेच पांढरा ड्रेस . . @sonalee18588 . . ताज्या बातम्या वाचा फक्त www.esakal.com वर . . @sakaltimes @sakalmedia #corona #coronavirus #Covid2019 #sonaleekulkarni #coronavirusinindia #coronainmaharashtra #coronainindia #interesting #fun #funactivity #boredom #sakal #sakalnews #viral #viralactivities #video #viralvideo #viralvideos #viralfun #celebrities #marathicelebrity

