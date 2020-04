AtHomeWithSakal या स्पर्धेत आता पुरुषांसाठी चॅलेंज

#AtHomeWithSakal स्पर्धेत फक्त फॅशन शो नव्हे तर घरातल्या पुरुषांसाठी देखील मजेशीर स्पर्धा आहे. १० सूर्यनमस्कार करा, व्हिडिओ बनवा आणि @sakalmedia आणि @sakaltimes ला टॅग करा, #AtHomeWithSakal वापरा आणि शेअर करा. . . चला तर मग पाठवा व्हिडिओ . . #corona #coronavirus #Covid2019 #coronavirusinindia #coronainmaharashtra #coronainindia #interesting #fun #funactivity #boredom #sakal #sakalnews #viral #viralactivities #video #viralvideo #viralvideos #viralfun #family #familyfun #suryanamaskarchallenge

