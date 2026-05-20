पुणे

फिंगरप्रिंट मिळू नये म्हणून चोरट्यांनी जाळली एटीएम मशिन

फिंगरप्रिंट मिळू नये म्हणून चोरट्यांनी जाळली एटीएम मशिन
Published on

फिंगरप्रिंट मिळू नये म्हणून
चोरट्यांनी जाळले एटीएम

मशीन चोरणाऱ्या चोरट्यांचा नांदेड पोलिसही घेत आहेत शोध

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० : विडी घरकूल परिसरातील सग्गम नगरातून शनिवारी (ता. १६) मध्यरात्री एटीएम मशीनच चोरून नेले. त्यात एक लाख ७९ हजार रुपये होते. गाडीत घालून नेलेल्या मशीनमधील पैसे काढून चोरट्यांनी तळेहिप्परगाजवळील शेतात ते फेकून दिले. मात्र, तोडफोड करून चोरट्यांनी मशीन जाळून टाकले. जेणेकरून पोलिसांना फिंगरप्रिंट मिळू नयेत, याची खबरदारी त्यांनी घेतल्याचे पोलिस सांगतात.
एटीएम मशीन चोरणारे चोरटे शेळगी, दहिटणे आडमार्गाने मार्डीच्या दिशेने गेले. त्यानंतर ते पुढे कोठून, कसे मार्गस्थ झाले, याचा शोध लागलेला नाही. तत्पूर्वी, त्या एटीएम केंद्रावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डीव्हीआरदेखील त्यांनी चोरून नेला. चोरट्यांच्या मार्गाचा शोध घेण्यासाठी शहर गुन्हे शाखा व एमआयडीसी पोलिसांच्या चार पथकांनी मोहोळ, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, माढा, बार्शी या तालुक्यांमधील सुमारे ५० गावांमध्ये चौकशी केली. पण, चोरट्यांच्या वाहनाचा पत्ता लागलेला नाही. या चोरट्यांनी पोलिसांना आपण सहजासहजी सापडणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली आहे. त्यामुळेच पोलिसांना अजूनही चोरट्यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही.
दरम्यान, सोलापूर शहरात ज्या पद्धतीने चोरट्यांनी एटीएम मशीन चोरून नेले, अशीच चोरी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नांदेडमध्येही झाली होती. नांदेड पोलिसांनाही त्या चोरट्यांचा शोध लागलेला नाही. परंतु, चोरटे निश्चितपणे सापडतील, असा विश्वास पोलिस अधिकाऱ्यांना आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

cash theft incidents in Solapur
ATM theft Solapur
Solapur police investigation ATM robbery
fingerprint evidence stolen ATM
ATM machine burglaries in Maharashtra
how to prevent ATM theft
ATM security measures
crimes against ATMs
Nanded ATM robbery news
ATM heist in Maharashtra
police chase ATM robbers
solved ATM theft cases India
ATM cash theft prevention
local news Solapur ATM theft
Maharashtra crime report 2023
एटीएम चोरटा चोरून नेणे
सोलापूर एटीएम चोरणाऱ्या चोरट्यांचा शोध
एटीएम चोरीच्या घटना महाराष्ट्र
नांदेड एटीएम चोरी व्हिडिओ
सोलापूर गुन्हा अन्वेषण
एटीएम मशीन जाळण्याचे राजकारण
सोलापूर थेट एटीएम मशीन चोरी
एटीएम सुरक्षा उपाय
महाराष्ट्रातील एटीएम चोरीच्या बातम्या
चोरट्यांचे वाहन शोधवीणे
एटीएम चोरीचे प्रमाण भारतात
चोरट्या विरुद्ध पोलिसांची रणनीती
चोरटे कसे थांबवायचे