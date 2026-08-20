पुणे

ॲट्रॉसिटी प्रकरणातून पत्रकार व ग्रामसेवकाला वगळण्याचे आदेश

ॲट्रॉसिटी प्रकरणातून पत्रकार व ग्रामसेवकाला वगळण्याचे आदेश
Published on

ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातून नवत्रे,
पाटील यांचे नाव वगळले

मंगळवेढा, ता. २० : तालुक्यातील महमदाबाद (शे) येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यावरून शेतात येऊन पोल रोवत जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी मंगळवेढा पोलिसात ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी आठ जणांविरुद्ध फिर्याद दिली. या प्रकरणात पत्रकार दत्तात्रय नवत्रे व ग्रामसेवक बी. एस. पाटील हे घटनास्थळी उपस्थित नसल्याने सबळ पुराव्या अभावी त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात आले. तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री पाटील यांनी करून दोषारोप पत्र न्यायालयामध्ये सादर केले. आरोपीं तर्फे ॲड पांडुरंग चवरे यांनी काम पाहिले. या ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली. सदरच्या तक्रारीमध्ये खोटेपणाने नावे गोवण्यात आली असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तपासानंतर प्रत्यक्ष सहभाग दिसून न आल्याने सदर दोघांची नावे वगळण्यात आली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

स्थानिक गुन्हा अहवाल
local crime reports
community news Maharashtra
न्यायालयीन प्रक्रिया
public safety updates
पोलिस तपास
atrocity case news
charges cleared in Maharashtra
legal updates 2023
Mahamadabad police case
Mangalgwadi news
investigative journalism
Maharashtra law updates
police case news 2023
high-profile legal cases
news on atrocity laws
Maharashtra criminal law
recent legal cases
गुन्हा माहिती
महाराष्ट्रातील कायदा
महमदाबाद घटना
मंगळवेढा पोलिस केस
अतिक्रमण प्रकरण
पत्रकारिता
कायद्यातील सुधारणा
महाराष्ट्रातील अतिक्रमण
पत्नीने केला तक्रार
खोटेपणाने गुन्हा केला
अटक करण्यात आलेले आरोपी
गुन्हा प्रकरणातील बदला
Marathi News Esakal
www.esakal.com