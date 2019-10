पुणे : सोसायटीच्या आवारात फिरणाऱ्या कुत्र्यांचा त्रास होत असल्याने श्‍वान प्रेमीच्या डोक्‍यात काठीने वार करून त्यांना जखमी केल्याचा प्रकार कात्रज येथील लेकटाऊन सोसायटी येथे घडला. विकास अशोक नालवार (वय 39, रा. लेक टाऊन सोसायटी) यांनी यासंदर्भात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रोहन जगताप, गणेश बिराजदार याच्यासह आणखी एक असे तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना सोमवारी (ता. 30) रात्री साडे आठच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आणि आरोपी हे एकाच सोसायटीमध्ये राहतात. फिर्यादी नालवार हे पाणी प्रेमी असल्याने ते सोसायटीच्या आवारत फिरणाऱ्या कुत्र्यांची काळजी घेतात. सोसायटीमध्ये फिरणाऱ्या कुत्र्यांमुळे त्यांचे आणि आरोपीचे यापुर्वीही भांडण झाले होते. सोमवारी रात्र पुन्हा त्यांच्यात वाद झाला असता. आरोपींनी त्यांच्या हातावर, डोक्‍यात काठी मारून जखमी केले. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक वैशाली भोसले करत आहेत.

Web Title: Attack on Dog lover at Lake Town Society in Pune