पुणे

लोणंद - घाडगेवाडीत युवतीवर चाकू हल्ला.

लोणंद - घाडगेवाडीत युवतीवर चाकू हल्ला.
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घाडगेवाडीत युवतीवर शस्त्राने हल्ला
लोणंद, ता. १६ : घाडगेवाडी (ता. फलटण) येथील श्री भैरवनाथ मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह मल्टीसोसायटी प्रा.लि. शाखेत कामकाजानिमित्त आलेल्या कांऊटरला थांबलेल्या युवतीच्या हातावर धारधार शस्त्राने मारून जखमी केले आहे. शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी दोन वाजता ही घटना घडली. रिद्धी स्वरूप पवार (वय २४, रा. आदर्की बुद्रुक, ता. फलटण) असे जखमी युवतीचे नाव आहे. तिने संदीप ऊर्फ माऊली दीपक पवार (वय २४, रा. आदर्की बुद्रुक, ता. फलटण) याच्याविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. हवालदार श्री. क्षीरसागर हे अधिक तपास करत आहेत.

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