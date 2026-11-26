Pune Court Attack: पुण्यात शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात बुधवारी मंदार किवळे याच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आरोपींनी शुभम चव्हाणच्या नावाने हवेत कोयते फिरवल्याची माहिती आहे. एवढंच नाही तर मोठ्याने ओरडत, ''शुभमदादा, तुझ्या खुनाचा बदला आम्ही घेतला.. आम्हीच कात्रजचे राजे आहोत.'' असं म्हटलं. त्यामुळे परिसरात दहशत पसरली होती..घटनेतील जखमी मंदार किवळे याने पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीमध्ये ही बाब सांगितली आहे. ''हल्लेखोर जोरात ओरडत होते, तूच आमच्या शुभमला मारलं ना? असं विचारात माझ्यावर कोयत्याने सपासप वार केले वार केले..'' असं मंदारने पोलिसांना सांगितलं आहे..Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेचा महापौरांना घरचा आहेर; अनधिकृत फ्लेक्सवरून प्रशासनाचा टोला.दरम्यान, या प्रकरणी रात्री उशिरा पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये नऊ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र हल्ल्याचा थरार सांगताना मंदारने हल्लेखोर नेमकं काय म्हणत होते हे फिर्यादीत स्पष्टपणे सांगितला आहे..आधी, मला तूच आमच्या शुभमला मारलं ना? असा प्रश्न दोघांनी विचारला आणि हातात असलेल्या पिस्टलने गोळी चालवली , मात्र ती गोळी लागली नाही. त्यावेळी गाडीवर बसलेल्या एकाने त्याच्या डोक्यात कोयते टाका.. असं म्हणत माझ्यावर कोयत्याने वार केले आणि त्यानंतर शुभम दादा तुझ्या खुनाचा आम्ही बदला घेतला आहे, असं म्हणत त्यांनी तिथून पळ काढला.. असं मंदारने फिर्यादीत म्हटलंय.....तर सरकारे अस्थिर केली जातील, शिवसेना सुनावणी प्रकरणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा बंडावर आक्षेप.पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता?कालच्या गोळीबारानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची सगळी माहिती घेतली. पुणे पोलीस दलात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता असून वाढत्या गुन्हेगारीमुळे सरकारची प्रतिमा होते मलीन होत असल्याची बाब चर्चिली गेली आहे.वाढत्या गुन्हेगारीची नेमकी कारणे काय? मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना अशी विचारणा केलीय. पुण्याच्या कायदा सुव्यवस्थेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुणे पोलीस दलात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.