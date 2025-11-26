पुणे

Uruli Kanchan Crime : शिवीगाळ, दमदाटी करून चाकुने पोटात, हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न

माझ्या दुकानासमोर गोंधळ घालत बसत जावु नका, असे म्हणाल्याच्या कारणावरून शिवीगाळ दमदाटी करून दुकानमालकावर हल्ला.
knief attack

knief attack

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - माझ्या दुकानासमोर गोंधळ घालत बसत जावु नका, असे म्हणाल्याच्या कारणावरून शिवीगाळ दमदाटी करून दुकानमालकावर धारदार चाकुने पोटात, तसेच हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उरुळी कांचन येथील तुपेवस्ती परिसरात घडली आहे.

Loading content, please wait...
crime
attack
Victims
uruli kanchan
abuse
Accused
stomach
Threaten

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com