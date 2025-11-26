Uruli Kanchan Crime : शिवीगाळ, दमदाटी करून चाकुने पोटात, हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - माझ्या दुकानासमोर गोंधळ घालत बसत जावु नका, असे म्हणाल्याच्या कारणावरून शिवीगाळ दमदाटी करून दुकानमालकावर धारदार चाकुने पोटात, तसेच हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उरुळी कांचन येथील तुपेवस्ती परिसरात घडली आहे..याप्रकरणी बाळासाहेब नारायण तुपे (वय-६६,रा. तुपेवस्ती, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि. पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून स्वप्निल बाळु ओव्होळ (रा. तुपेवस्ती, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि. पुणे) याचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळासाहेब तुपे यांचा भाऊ प्रभाकर तुपे यांचे उरुळी कांचन ग्रामपंचायत हद्दीत तुपेवस्ती येथे प्रिन्स जनरल स्टोअर्स नावाचे दुकान आहे..मंगळवार (२५ नोव्हेंबर) रोजी रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारांस या जनरल स्टोअर्स समोर स्वप्निल ओव्होळ हा आला व काहीएक कारण नसताना गोंधळ घालू लागला. आपल्या ग्राहकांना त्रास होऊ नये म्हणून प्रभाकर तुपे यांनी त्यास तुम्ही दुकानापुढे गोंधळ घालत बसत जावु नका असे समजावून सांगितले..ओव्होळ याला या गोष्टीचा राग आला.त्याने प्रभाकर यांना शिवीगाळ दमदाटी करण्यास सुरुवात केली व त्यांना जिवे ठार मारण्याचे उद्देषाने त्याचेवर आपलेकडे असलेल्या धारदार चाकुने पोटात तसेच हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला.झालेल्या वादाचा आवाज ऐकून आजुबाजूचे स्थानिक रहिवासी तेथे जमा होत आहेत.हे पाहून ओव्होळ तेथून पळून गेला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाजगिरे हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.