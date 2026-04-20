Heatstroke : शेतकऱ्यांनो, उष्माघातापासून स्वत:ला जपा

सोमेश्वरनगर - सध्या जिल्ह्यातील विविध ठिकाणचे तापमान ४० ते ४१ डिग्री सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. या पार्श्वभूमीवर उष्माघात टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सकाळी आणि संध्याकाळी शेतातील कामे करण्याची गरज आहे. तसेच, पुरेसे पाणी पिणे आणि आहारात फळभाज्यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे..बारामती तालुक्यातील आघारकर कृषी संशोधन केंद्रावर सोमवारी (ता. २०) तब्बल ४१ डिग्री सेल्सिअस इतके तापमान नोंदविले गेले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना इतक्या जास्त तापमानाची सवय नसल्याने उष्माघात जिवावर बेतणारा ठरू शकतो. त्यामुळे शेतात राबणारे पुरुष आणि स्त्रियांनी काही काळ कामाच्या वेळा बदलून स्वतःला जपण्याची गरज आहे.सध्या शेतात फळभाज्या, भाजीपाला, ऊस, फळबागा अशी पिके उभी आहेत. तसेच, अनेक भागातील शेतांच्या मशागती, खत घालणे, बांधबंदिस्ती सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी दुपारच्या वेळेत शेतात काम करू नये असा सल्ला दिला आहे..या समस्या उद्भवू शकतातउष्माघातउन्हाळी लागणेचक्कर येणेपोटदुखीडोकेदुखी .घ्यावयाची काळजीसकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेत काम करारात्रीच्या गारव्यात साप बाहेर पडतात, त्यामुळे रात्री गमबूट वापराअंगावर सुती व सैल कपडे वापराडोक्याला फेटा, टोपी, स्कार्फ, पदर असे संरक्षण असावेडोळ्याला गॉगल, चष्मा लावापाण्याची बाटली सोबत ठेवाहलके व ताजे अन्न खाटप्प्याटप्प्याने भरपूर पाणी प्या .उन्हाळ्यात टप्प्याटप्प्याने भरपूर पाणी प्यावे. एकदम किंवा फ्रीजमधील पाणी पिणे टाळावे. उष्ण, तेलकट, मसालेदार जेवण टाळावे. याउलट पाणी धरून ठेवणाऱ्या फळभाज्यांचा आहार वाढवावा. मांसाहार मर्यादित करावा. खरबूज, कलिंगड, नारळ याचे सेवन करावे. चक्कर येणे, मळमळणे, जीभ किंवा त्वचा कोरडी पडणे आदी लक्षणे आढळल्यास वैद्यकीय मदत घ्यावी.- डॉ. विद्यानंद भिलारे, एमडी. मेडिसीन.तापमानवाढीमुळे पिकालाही दुपारचे पाणी देऊ नये. दुपारची औषधफवारणी पूर्ण टाळावी. शेतातले बाष्पीभवन टाळण्यासाठी मल्चिंग पेंपरचा, ठिबक सिंचन प्रणालीचा उपयोग करावा. शेतात गमबूट वापरावेत.- भानुदास इधोळ, प्रमुख, आघारकर संशोधन केंद्र.