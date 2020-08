मंचरच्या प्रवेशव्दाराला आली शोभा, सौंदर्य चांगलेच बहरले

मंचर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत मंचर (ता. आंबेगाव) शहराच्या प्रवेशव्दाराजवळच लेझर व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तीन गुंठे जागेत उभारलेले कारंजे लक्षवेधक ठरत आहे. पाणी व विद्युत रोषणाई यामुळे विविध रंगांच्या छटांची उधळण पहावयास मिळते. युवा पिढीसाठी हा सेल्फी पॉईंट ठरणार आहे. मंचर ग्रामपंचायतीचे सरपंच दत्ता गांजाळे यांनी पुढाकार घेऊन १४ व्या वित्त आयोगातून १७ लाख रुपये खर्च करून कारंजे उभारले आहे. “मंचर माझा,गाव माझा अभिमान” असे नाव ॲक्रीलिक एलईडीमध्ये टाकले आहे. कारंजे व रोषणाई, फुलझाडे या त्रिवेणी संगमामुळे मंचर शहराच्या वैभवात भर पडली आहे. विद्युत रोषणाई भाऊ निघोट व कारंजे लाला मुजावर यांनी केले आहे. रविवारी रात्री (ता. २३) कारंजाचे उद्घाटन शिवसेनेचे उपनेते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सरपंच दत्ता गांजाळे, माजी सरपंच बाळासाहेब बाणखेले, आंबेगाव तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष राजू इनामदार, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सुनील बाणखेले, सागर काजळे, शिवाजीराव राजगुरू, वसंतराव बाणखेले, उपसरपंच धनेश मोरडे, बाजीराव मोरडे, अरुणनाना बाणखेले, माणिक गावडे, कविता थोरात, संगीता बाणखेले यांच्यासह ग्रामपंचायतीचे सदस्य उपस्थित होते.

