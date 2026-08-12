दिनविशेष ता. १८ ऑगस्ट
२००६ ः जागतिक बिलियर्डस विजेता पंकज अडवानी याला २००५चा ‘राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार’ जाहीर.
२००७ ः भारतीय हवाईदलाच्या विंग कमांडर राहुल मोंगा आणि विंग कमांडर अनिलकुमार या दोघा वैमानिकांनी अतिहलक्या (मायक्रोलाइट) विमानातून ऐंशी दिवसांत जगप्रदक्षिणा पूर्ण करून जागतिक विक्रम केला.
२००९ ः भूमिगत जलपातळी उंचावण्यासाठी केलेल्या कार्याबद्दल हिवरे बाजारचे (जि. नगर) सरपंच पोपटराव पवार यांना ‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ हायड्रॉलॉजिस्ट’तर्फे विशेष पुरस्कार जाहीर. असा पुरस्कार मिळविणारे पवार हे देशातील पहिलेच सरपंच आहेत.
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