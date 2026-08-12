पुणे

दिनविशेष ता. १८ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. १८ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. १८ ऑगस्ट

२००६ ः जागतिक बिलियर्डस विजेता पंकज अडवानी याला २००५चा ‘राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार’ जाहीर.
२००७ ः भारतीय हवाईदलाच्या विंग कमांडर राहुल मोंगा आणि विंग कमांडर अनिलकुमार या दोघा वैमानिकांनी अतिहलक्‍या (मायक्रोलाइट) विमानातून ऐंशी दिवसांत जगप्रदक्षिणा पूर्ण करून जागतिक विक्रम केला.
२००९ ः भूमिगत जलपातळी उंचावण्यासाठी केलेल्या कार्याबद्दल हिवरे बाजारचे (जि. नगर) सरपंच पोपटराव पवार यांना ‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ हायड्रॉलॉजिस्ट’तर्फे विशेष पुरस्कार जाहीर. असा पुरस्कार मिळविणारे पवार हे देशातील पहिलेच सरपंच आहेत.

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ऑगस्ट १८ महत्त्व
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जागतिक बिलियर्डस चॅम्पियन
राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार
भारतीय हवाईदलाचे यश
अनिलकुमार आणि राहुल मोंगा
जलपातळी संवर्धन
हिवरेबाजारचं महत्त्व
पुरस्कार जिंकणारे भारतीय
ऐतिहासिक कामगिरी
व्हायोट्सद्वारे रेकॉर्ड
भारतीय क्रीडा इतिहास
जलशक्ती संवर्धनातील पाऊल
आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार
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