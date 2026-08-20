पुणे

दिनविशेष ता. २६ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. २६ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. २६ ऑगस्ट

१९९४ ः माजी डेव्हिस चषक टेनिसपटू रमेश कृष्णन व मध्यम पल्ल्याचा धावपटू बहादूर प्रसाद यांना के. के. बिर्ला फाउंडेशनचा पुरस्कार जाहीर.
२००४ ः फार्सी-मराठी या भाषांसंदर्भात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल ‘राष्ट्रीय भाषापंडित’ हा राष्ट्रपती पुरस्कार ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. डॉ. यु. म. पठाण यांना जाहीर.
२०१४ ः चीन येथे सुरू असलेल्या युवा ऑलिंपिक स्पर्धेत तिरंदाज अतुल वर्मा याने भारताला पुरुषांच्या रिकर्व्ह प्रकारात ब्राँझपदक मिळवून दिले.

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ऑगस्ट २६ विशेष
रमेश कृष्णन क्रीडा इतिहास
बहादूर प्रसाद पुरस्कार
भाषापंडित पुरस्कार यु. म. पठाण
युवा ऑलिंपिक स्पर्धा भारत
अतुल वर्मा तिरंदाजी
भारताचे क्रीडापदक
भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तिमत्त्व
क्रीडाक्षेत्रातील पुरस्कार
ऑगस्ट २६ क्रीडा इतिहास
भारतातील शौर्य आणि क्रीडा
ऐतिहासिक क्रीडा दिवस
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