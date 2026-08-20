पुणे

दिनविशेष ता. २७ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. २७ ऑगस्ट
Published on

दिनविशेष ता. २७ ऑगस्ट

२००३ ः साठ हजार वर्षांनी प्रथमच मंगळ ग्रह तीन वाजून एकवीस मिनिटांनी पृथ्वीच्या सर्वांत जवळ म्हणजे पाच कोटी ५७ लाख ५८ हजार किलोमीटरवर आला. हे दोन्ही ग्रह पुन्हा इतके जवळ येण्यासाठी २२८७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
२००४ ः चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांच्या ‘वॉर अँड पीस’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट लघुचित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार व सुवर्णकमळ जाहीर झाले.
२०१५ ः क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध करत भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) जीएसएलव्ही डी-६ या भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपकाच्या साह्याने जी-सॅट ६ या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mars approaches Earth
August 27 celestial events
Anand Patwardhan War and Peace
national award winning short film
ISRO launch GSLV D6
August historical events
2003 Mars Earth proximity
2004 Indian cinema awards
2015 ISRO satellite launch
significant astronomical events
Indian film industry history
ISRO achievements
August 27 milestones in space
national film awards history
notable events in August
मंगळ ग्रह पृथ्वीजवळ येणे
२७ ऑगस्टचे प्राथमिक महत्व
आनंद पटवर्धन यांचा वॉर अँड पीस
चित्रपट पुरस्कार यश
इस्रोचे उपग्रह प्रक्षेपण
२००३ चा मंगळ प्रक्षिप्त घटना
चित्रपट निर्मितीच्या महत्त्वाचे दिन
भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची यशस्वी कामगिरी
२७ ऑगस्ट लालित्यातील घटनाक्रम
२००४ च्या फिल्म फेस्टिवल काय घडले
२०१५ चा जीसॅट लाँच महत्व
ऑगस्ट महिन्यातील उल्लेखनीय घटना
भारतीय चित्रपट उद्योगातील महत्त्वाचे क्षण
ठळक जागतिक अद्भुत घटनांचा अभ्यास
Marathi News Esakal
www.esakal.com