Aundh Flyover : औंधमधील कोंडीतून लवकरच सुटका ब्रेमेन चौक ते राजीव गांधी पुलादरम्यान उभारणार उड्डाणपूल

पुणे : औंधमधील राजीव गांधी पूल ते ब्रेमेन चौकादरम्यान होणाऱ्या मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना दररोज करावा लागतो. यातून सुटका करण्यासाठी महापालिकेने ब्रेमेन चौक ते राजीव गांधी पुलादरम्यान उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे..पिंपरी-चिंचवडमधील वाकड, हिंजवडी, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, सांगवी येथील लाखो नागरिक पुण्यामध्ये नोकरी-उद्योग, व्यवसाय व शिक्षणासाठी पुण्यात येतात, तर हिंजवडी, वाकड, चिंचवड येथे लाखो नागरिक याच कारणांसाठी जातात. राजीव गांधी पूल ओलांडून पुण्यात प्रवेश केल्यानंतर ब्रेमेन चौकादरम्यानच्या अरुंद रस्त्यामुळे नागरिकांना सकाळी मोठ्या वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. तर, सायंकाळी पुण्यातून पिंपरी-चिंचवडकडे जाणाऱ्या नागरिकांना ब्रेमेन चौक, ऋषी चौक, औंध पोलिस चौकी ते राजीव गांधी पुलादरम्यान वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. दोन्ही ठिकाणी अरुंद रस्ता, बेशिस्त पार्किंग आणि अतिक्रमणांमुळे ऐन रहदारीच्या वेळी व सायंकाळी वाहनांच्या रांगा लागतात..IIT Bombay Student Tragedy : चॅटजीपीटीवरून कॉपी करताना पकडला, पवई आयआयटीच्या विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन....म्हणून उड्डाणपूलऔंधमधील ब्रेमेन चौक, ऋषी चौक व पुढे राजीव गांधी पुलाजवळ होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेकडून ब्रेमेन चौकातील वाहतूक पाठशाळा ते राजीव गांधी पुलादरम्यान उड्डाणपुलाचे नियोजन केले जात आहे. सुमारे ७५ टक्के नागरिक पिंपरीमधून औंधमार्गे पुण्याकडे येतात, तर तेवढ्याच संख्येने सायंकाळी पुण्यातून पिंपरीकडे जातात. ब्रेमेन चौकातून नाला जात असल्याने तेथून भुयारी मार्ग करण्याचे टाळून उड्डाणपुलाचे नियोजन केले आहे. उपमहापौर परशुराम वाडेकर, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, महापालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे, पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांनी या ठिकाणांची पाहणी केली आहे..सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी दोन कोटीउड्डाणपुलाच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महापालिकेने दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सल्लागाराची नेमणूक करून उड्डाणपुलाचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊन महापालिकेने संबंधित कामास गती दिल्यास एक ते दीड वर्षात उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होईल. त्यामुळे औंधमार्गे पिंपरी-चिंचवडकडे जाणाऱ्या आणि पुण्याकडे येणाऱ्या वाहनांचा प्रवास विनाथांबा होणार आहे..अधिकाऱ्यांची उदासीनता औंधमधील पोलिसांचे मोटार वाहन महानिरीक्षक कार्यालय रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरत होते. त्याबाबत ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित कार्यालय तेथून हटविण्यात आले. त्यानंतर रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता होती. महापालिकेच्या पथ विभागाने रुंदीकरणाचे काम सुरू केले, मात्र औंध-बाणेर सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या उदासीनतेमुळे रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होत नसल्याचे वास्तव आहे. तसेच श्री शिवाजी विद्या मंदिर शाळेजवळील रस्ता रुंदीकरणाचे काम महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे रखडले आहे..Ajit Agarkar : "मलाच या पदावर आता राहायचे नाही, तुम्ही नवीन अध्यक्ष शोधा..."; अजित आगरकरचं पत्र, BCCI कडूनही उत्तर; फुल ड्रामा.याबाबत आमदार सिद्धार्थ शिरोळे म्हणाले की, औंधमधील राजीव गांधी पूल ते कस्तुरबा वसाहतीजवळ उड्डाणपूल करणार असून त्याची पाहणी केली आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी दोन कोटींची तरतूद महापालिकेने केली आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड वर्षात उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होईल. उपमहापौर परशुराम वाडेकर म्हणाले की, पुणे व पिंपरीमधील नागरिकांना उड्डाणपुलामुळे मोठा दिलासा मिळेल. वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यास मदत होईल. राजीव गांधी पुलावरून श्री शिवाजी विद्या मंदिर शाळेजवळ अरुंद रस्त्यामुळे तसेच ब्रेमेन चौकात तीन रस्ते येत असल्याने तेथे वाहतूक कोंडी होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी राजीव गांधी पूल ते ब्रेमेन चौकाजवळील वाहतूक पाठशाळेपर्यंत उड्डाणपूल करण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेचे विशेष प्रकल्प विभागप्रमुख दिनकर गोजारे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.