अत्यावश्यक सेवेसाठी रिक्षा हवीये? 'इथं' मिळतीये सुविधा

पर्वती : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे शहरात डॉक्टर,नर्स ,पोलिस, महापालिका कर्मचारी, सफाई कामगार हे प्रयत्न करीत आहेत. शहरात लॉकडाऊन असले तरी अत्यावश्यक सेवा चालू आहेत. अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठी मोफत रिक्षा सेवा देण्याचे काम दांडेकर पूलाजवळील झोपडपट्टीत राहणारे रिक्षाचालक संदीप काळे हे करीत आहेत. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संपूर्ण पुणे शहरात ते मोफत रिक्षा देण्याचे काम गेल्या सहा दिवसांपासून करीत आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचे शुल्क रिक्षाचालक घेत नाहीत.पाच सहा वर्षांपासून पुणे शहरात रिक्षा चालवण्याचा काम ते करीत आहेत.आपल्या गावी बीडला न जाता ते मोफत रिक्षा देण्याचे काम करीत आहेत. पुणे शहरात कोरोनाविरूध्दच्या लढाईत नागरिक मदतीसाठी पुढे येत असताना संदीप काळे आपल्या मोफत रिक्षा प्रवासाने मदत करीत आहेत. या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कामावरच्या ठिकाणावर जाण्यासाठी वाहन भेटत नाही‌.यावेळी संदीप काळे आपल्या रिक्षातून त्यांना पोहाचविण्यासाठी मदत करतात. सकाळी नऊ वाजल्यापासून सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ते हे काम करत असतात. मोफत प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी त्यांनी परवानादेखील काढलेला आहे. प्रवासी नेताना ते काळजीही घेत असतात. संदीप काळे यांनी सांगितले, की अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वाहने वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. माझ्या रिक्षातून त्यांना कामावर नेण्याचे काम करतो. कुणालाही गरज भासल्यास दांडेकर पुलाजवळील माझी रिक्षा असते. आम्हाला रोज घरून कामावर जाण्यासाठी संदीप दादा त्यांच्या रिक्षातून सोडतात. त्यांचे खूप धन्यवाद, असे परिचारिका संघर्षिका वाघमारे यांनी सांगितले.

