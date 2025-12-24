पुणे

Pune News : दिवसाला हजार चारचाकींची चाचणी; ट्रॅकवर सेन्सर

पुण्यात मंजूर झालेल्या ‘ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर’चे (स्वयंचलित वाहनचालक चाचणी केंद्र) काम झाले सुरू.
vehicle testing

vehicle testing

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुण्यात मंजूर झालेल्या ‘ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर’चे (स्वयंचलित वाहनचालक चाचणी केंद्र) काम सुरू झाले. हडपसर, आळंदी रस्ता व दिवे या ठिकाणी तीन केंद्रे तयार होत आहेत. सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्चून, केंद्रे बांधली जात आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
car
Testing
Four wheeler

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com