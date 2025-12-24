Pune News : दिवसाला हजार चारचाकींची चाचणी; ट्रॅकवर सेन्सर

पुणे - पुण्यात मंजूर झालेल्या ‘ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर’चे (स्वयंचलित वाहनचालक चाचणी केंद्र) काम सुरू झाले. हडपसर, आळंदी रस्ता व दिवे या ठिकाणी तीन केंद्रे तयार होत आहेत. सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्चून, केंद्रे बांधली जात आहेत. .ट्रॅकमध्ये सेन्सरचा वापर केला जाईल. शिवाय वाहनधारकांवर ‘एआय’ कॅमेऱ्याद्वारे नजर असणार आहे. प्रत्येक केंद्रावर दिवसाकाठी सुमारे ३०० चारचाकीची तपासणी केली जाईल. तिन्ही केंद्रे मिळून दिवसाला सुमारे १ हजार केवळ चारचाकीची चाचणी घेणे शक्य होणार आहे.या नव्या केंद्रामुळे वाहनधारकांना वाहनपरवान्याच्या चाचणीसाठी पिंपरी चिंचवड (आयडीटीआर) येथे जावे लागणार नाही. परिणामी वाहनधारकांच्या वेळेत बचत होणार आहे..पुण्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेता गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यातच एखादे टेस्ट सेंटर सुरु करण्याची मागणी होती. त्या दृष्टीने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने या संदर्भातला प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांना पाठवला होता. काही दिवसांपूर्वी या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. आता प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झाली आहे.टेस्टिंग ट्रॅकचे काम पूर्ण होण्यास किमान वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. येथे केवळ चारचाकीच नाही तर दुचाकी, तीनचाकी वाहनांच्या परवान्यासाठी चाचणी होणार आहे..असा असणार ट्रॅकवाहनचालकांना वाहन परवाना मिळविण्यासाठी आरटीओ प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या चाचण्या द्याव्या लागतील.८ आकाराच्या ट्रॅकवर वाहन चालविणे, यावेळी वाहन ट्रॅकच्या बाहेर गेले नाही पाहिजे तसेच वाहन बंद पडता कामा नये.एच (H) पॅटर्नमध्ये वाहन चालविताना वाहन बंद पडता कामा नये.चढण : वाहन चालकांना चढावर अथवा घाटात वाहन चालविता येईल की नाही हे पाहण्यासाठी चढावर वाहन चालविण्याची चाचणी द्यावी लागते.उतार : वाहन चालकांना उतारावर वाहन चालविता येते की नाही हे तपासले जाते. .सेन्सर्स आणि कॅमेरेट्रॅकवर काही ठिकाणी सेन्सर्स आणि कॅमेरे बसवले जातीलत्या माध्यमातून वाहन चालकांवर नजर ठेवली जाईलवाहन योग्य प्रकारे वळत आहे का?ट्रॅकवरील रेषा किंवा सीमारेषा ओलांडली का?वाहन मध्येच बंद पडते का ?या सर्व बाबीची पडताळणी करूनच वाहन परवाना दिला जाईल. .पुण्यात तीन ठिकाणी ‘ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर’च्या कामाला सुरुवात झाली आहे. वर्षभरात याचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तीन नव्या चाचणी केंद्रामुळे वाहनधारकांना वाहन परवान्यासाठी दूर जावे लागणार नाही. यामुळे वाहनधारकांची मोठी सोय होणार आहे.- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.