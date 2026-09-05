पुणे

Ambegaon Avasari Khurd News : अंत्यसंस्कारासाठी कोणीच पुढे आले नाही; अवसरी खुर्द ग्रामपंचायतीने दिला रामदास शिंदेंना ‘माणुसकीचा खांदा’

८० वर्षे धार्मिक जीवन जगलेल्या रामदास शिंदे यांच्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी ग्रामपंचायतीने स्वीकारत माणुसकीचा खांदा दिला
No relatives came forward, but humanity did.

No relatives came forward, but humanity did.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : आयुष्याची ८० वर्षे धार्मिक संप्रदायात व्यतीत केलेल्या रामदास खंडुजी शिंदे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. अखेर अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव) ग्रामपंचायतीने माणुसकीच्या नात्याने त्यांच्या अंत्यविधीची जबाबदारी स्वीकारत सन्मानाने अखेरचा निरोप दिला. त्यानंतर हिंदू धर्मशास्त्रानुसार दशक्रियाविधीही करण्यात आला.

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