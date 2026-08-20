Avsari Khurd Anti-Drug Drive: अवसरी खुर्द तंत्रनिकेतनमध्ये अमली पदार्थविरोधी जनजागृती; विद्यार्थ्यांची ‘Say No To Drugs’ शपथ

मंचर : अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांनी समजून घेऊन व्यसनांपासून दूर राहावे, असे आवाहन मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी केले..अवसरी खुर्द येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात गुरुवारी (ता. २०) अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी वाघमोडे यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांना अंमली पदार्थांच्या सेवनाचे गंभीर परिणाम याबाबत मार्गदर्शन केले. व्यसनमुक्त व निरोगी जीवन जगण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..‘ड्रग्जमुक्त गाव’ अभियानाच्या अनुषंगाने अंमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक किंवा सेवन याबाबत माहिती मिळाल्यास ती तातडीने पोलिसांना द्यावी. अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असून, समाजातील प्रत्येक घटकाने या अभियानात पुढाकार घ्यावा, असे वाघमोडे यांनी सांगितले..कार्यक्रमाच्या शेवटी महाविद्यालयातील विद्यार्थी व शिक्षकांनी ‘SAY NO TO DRUGS’ अशी अंमली पदार्थविरोधी शपथ घेतली. व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीसाठी योगदान देण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला. कार्यक्रमास महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विठ्ठल बांदल, प्राध्यापक व ४५० विद्यार्थी ,विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.