पुणे

Avsari Khurd Anti-Drug Drive: अवसरी खुर्द तंत्रनिकेतनमध्ये अमली पदार्थविरोधी जनजागृती; विद्यार्थ्यांची ‘Say No To Drugs’ शपथ

अवसरी खुर्द शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये ‘ड्रग्जमुक्त गाव’ अभियानांतर्गत अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती; विद्यार्थ्यांना व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन
Manchar Police Inspector Mahadev Waghmode addressing students during an anti-drug awareness programme at the Government Polytechnic College in Avasari Khurd, Ambegaon.

Manchar Police Inspector Mahadev Waghmode addressing students during an anti-drug awareness programme at the Government Polytechnic College in Avasari Khurd, Ambegaon.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांनी समजून घेऊन व्यसनांपासून दूर राहावे, असे आवाहन मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी केले.

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